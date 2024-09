Космическа изненада: Втора Луна ще се появи над Земята тази вечер

Т ози месец Земята ще се сдобие с втора луна под формата на малкия астероид 2024 PT5.

За разлика от Луната, основният спътник на Земята, който придружава нашата планета от около 4 милиарда години, тази „нова мини-луна“ ще остане само два месеца, преди да се върне обратно към дома си в астероиден пояс, който следва нашата планета и обикаля около слънцето.

BREAKING 🚨: Earth will temporarily have a mini-moon for two months



On Sept. 29 an asteroid known as a ‘mini-moon’ is expected to make a single orbit around Earth and leave on Nov. 25th pic.twitter.com/JYEWXbdqXv — Latest in space (@latestinspace) September 18, 2024

Екип от учени, добре запознат с изследването на така наречените „мини-лунни събития“, идентифицира предстоящото събитие на гравитационно улавяне. Те забелязаха особените динамични свойства на 2024 PT5, докато рутинно наблюдаваха новооткрити обекти за потенциално интересно поведение.

Учените проследиха орбитата на астероида в продължение на 21 дни и определиха по-нататъшния му път. Според проучването астероид 2024 RT5 произхожда от астероидния пояс Арджуна, който обикаля около Слънцето.

Но гравитационното привличане на Земята ще привлече 2024 RT5 към себе си и като истинската Луна, тя ще се върти около нашата планета. Вярно, не за дълго - само 56,6 дни, от 29 септември до 25 ноември.

Нова „мини-луна“ ще обикаля около Земята през следващите 2 месеца

Това не е първият подобен обект, който навлиза в орбитата на Земята. Някои от тях не правят пълен оборот около Земята, а някои - стават такива мини-луни. Причините за излъчването на тези обекти около Земята са гравитационни смущения, причинени от Слънцето.

2024 RT5 е по-голяма от някои други мини-луни и също така ще се върне в орбитата на Земята през 2055 г.

Гравитацията на Земята ще го привлече в орбитата си и астероидът ще има отрицателна геоцентрична енергия, тоест няма да може да избяга от гравитационното привличане на Земята.

Is a mini-moon our second moon?



Well, it’s an asteroid that is captured in Earth’s orbit and acts as a temporary mini-moon 🌕🌍#TempoEnglish #MiniMoon pic.twitter.com/ZcQaFCwcFh — Tempo English (@tempo_english) September 26, 2024

Той ще обикаля около Земята във формата на подкова, преди да се върне към хелиоцентрична енергия - което означава, че след това отново ще обикаля около Слънцето, точно както другите планети и NEO в нашата галактика.

Изследователите също така отбелязаха, че този астероид ще остане близо до Земята няколко месеца и след като напусне орбитата. Той ще се доближи най-близо до Земята на 9 януари 2025 г. и след това ще се върне към Слънцето.

Earth has a new ‘mini-moon’! 🤏🌖



Asteroid 2024 PT5 has been ‘catching up’ with us for years. It recently got close enough to begin interacting with Earth’s gravity, leading to a short #MiniMoon phase from now until late November during which it will be bound to our planet. pic.twitter.com/v6FWoG67An — ESA Operations (@esaoperations) September 24, 2024

Ще могат ли хората да видят втората Луна?

Според учения Карлос де ла Фуенте Маркос мини-луната ще бъде твърде малка, за да се види с любителски телескопи или бинокли, но професионалните астрономи с по-мощни инструменти ще могат да я забележат.

Маркос обясни, че някои от тези обекти в астероидния пояс на Арджуна могат да се доближат до Земята на 4,5 милиона км и при ниски скорости от около 3540 км/ч.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase