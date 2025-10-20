Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

П араход, потънал край Созопол преди близо 200 години, беше открит и проучен от учените от Центъра за подводна археология.

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града - "Харманите".

Най-големият съд, потъвал до Созопол

Оборудвани с мощен ехолот и сонар, археолозите могат да си позволят да проучат много по-успешно плавателния съд.

Откриха кораб, "погребан" под пясъка на Флорида преди 200 години

Детайлната фотограметрия и пространственият модел показват параход, при това с водни колела.

Останките са съвсем видими до два метра над пясъчното дъно. Те са плътно обрасли с водорасли, миди и други морски организми.