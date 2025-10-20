Свят

Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Ето какви са новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението

20 октомври 2025, 18:03
Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%
Източник: БГНЕС

Т аксиметровите превозвачи в София и Столична община се обединиха около предложение за увеличение на тарифите с 18,6 процента, изчислено по нова методика, която ще въведе ежегоден, прозрачен механизъм за актуализация на цените. Това стана на днешното заседание на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС). Докладът ще бъде внесен за гласуване в комисията по транспорт в четвъртък и веднага след това на заседанието на Столичния общински съвет. 

„След десет години настоявания най-сетне имаме методика, която определя тарифите по обективни показатели – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата. Това е основният резултат, който искахме“, заяви председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов. По думите му изчисленото увеличение от 18,6% е близко до исканото от организацията 20%, като дневната минимална тарифа ще се повиши от 1,21 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

Увеличаване на тарифите на такситата искат от бранша

Председателят на транспортната комисия към Столичния общински съвет Иван Таков определи заседанието като „изключително конструктивно“. „С колегите от администрацията успяхме да стигнем до балансирано и обективно решение, което обединява различните представители на бранша. За първи път имаме методика, която ясно определя критериите – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата“, посочи той.

Експертът от дирекция „Транспорт“ Иван Николов представи пред общинските съветници в зала самата методика, изготвена на база официални статистически данни и анализ на трите ключови показателя – инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

„Инфлацията има най-голяма тежест – 75 процента от изчислението, минималната работна заплата е с 15 процента, а горивата – с 10. За горивата разгледахме целия енергиен микс на таксиметровите автомобили – дизел, газ, бензин и електричество, за да изчислим реалното отражение на промените в цените“, обясни Николов.

По думите му базовото увеличение според методиката е 15,2%, към което е добавена прогнозната инфлация за 2026 г. от 3,4%, определена на база данни на Международния валутен фонд, което формира общо увеличение от 18,6%.

Таксиметровите шофьори в София ще получат 15% увеличение на тарифите

Новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението, са следните:

  • минимална дневна – от 1,21 лв. на 1,43 лв.;
  • минимална нощна – от 1,39 лв. на 1,65 лв.;
  • максимална дневна – от 2,05 лв. на 2,43 лв.;
  • максимална нощна – от 2,51 лв. на 2,98 лв.

Николов обясни, че методиката е направена така, че всяка година да може по един и същ начин да се определя необходимата актуализация на тарифите – нагоре или надолу. По думите му така обществото ще има увереност, че промяната е базирана на прозрачни и проверими данни, а не на субективни искания. 

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев подчерта, че целта е да се сложи край на ежегодните спорове между различните браншови организации. „За първи път има ясен и проверим механизъм, базиран на официални статистически данни. Намерихме начин да включим и прогнозната инфлация, за да се отчита реално ситуацията през следващата година. По този начин обществото ще има увереност, че корекциите са обективни и прозрачни“, каза той.

Източник: БТА, Николета Василева    
Таксиметрови тарифи София Столична община Поскъпване на таксита Нова методика Актуализация на цени Инфлация Цени на горива Минимална работна заплата Транспортна комисия
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

Преди 1 ден
„Без царе": Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

Преди 1 ден
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Преди 1 ден
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Преди 1 ден

Последни новини

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход край Созопол

Любопитно Преди 23 минути

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход до край Созопол

Подводни археолози разкриха тайната на 200-годишен параход до край Созопол

Любопитно Преди 23 минути

Находката е крайно изненадваща, защото се намира на само 300 метра от един от най-известните плажове в града

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Георгиев: България подкрепя санкции срещу Русия, сигурността в Черно море е ключова

Свят Преди 1 час

Само силна Украйна може да гарантира стабилност в Европа

<p>Внимание, туристи!&nbsp;МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия</p>

МВнР предупреждава за национална транспортна стачка в Италия

България Преди 2 часа

Възможно е това да предизвика закъснения, а на места и отмяна на железопътни превози

<p>Обявиха причината за смъртта на мъжа, издъхнал след&nbsp;състезание по планинско бягане в Трън</p>

Инфаркт е причината за смъртта на мъжа, издъхнал след състезание по планинско бягане в Трън

България Преди 2 часа

По данни на участници, инцидентът е станал на равен участък, на около 1,3 километра от старта

Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет

Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет

България Преди 2 часа

"Това е едновременно опасна и непрофесионална проява", заяви австралийският министър на отбраната

<p>Аятолах Хаменей към Тръмп: Продължавайте да си мечтаете</p>

Аятолах Хаменей отрече твърденията на Тръмп за унищожен ядрен капацитет

Свят Преди 3 часа

Иранската ядрена програма отдавна е централен въпрос в международната политика

Израел отвори граничния пункт "Керем Шалом"

Израел отвори граничния пункт "Керем Шалом"

Свят Преди 3 часа

"Керем Шалом" функционира "в пълно съответствие със споразумението"

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

Носителите на наградите на „Репортери без граници“ за 2025 г. ще бъдат обявени в Париж на 15 ноември

България Преди 3 часа

Номинираните за наградата за кураж са сръбският телевизионен канал N1 и петима журналисти от Буркина Фасо, Азербайджан, Филипини, Ел Салвадор и Палестина

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Свят Преди 3 часа

Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас"

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща

Свят Преди 3 часа

Работата по подготовката на предстоящата среща в унгарската столица, която има за цел да постигне решение на конфликта в Украйна

<p>Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса</p>

Дмитрий Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса

Свят Преди 3 часа

Той беше попитан от журналист какво е предложил Путин на американския си колега Тръмп по териториалните въпроси в телефонния им разговор

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Технологии Преди 4 часа

<p>Мистериозен горящ предмет от Космоса се разби в Австралия</p>

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

Свят Преди 4 часа

Само дни преди това пилот на United Airlines беше ранен и принуден да извърши аварийно кацане, след като неидентифициран обект удари предното стъкло на самолета му

Снимката е архивна

Две от най-големите земетресения в света изглежда се синхронизират

България Преди 4 часа

Зоната на субдукция Каскадия – северно от Кейп Мендочино, Калифорния, където малката плоча Хуан де Фука се потапя под Северноамериканската плоча – не само че може да предизвика разрушителни земетресения с магнитуд 9+ и цунами, но вероятно ще задейства верижна реакция, включително и разлома Сан Андреас в Южна Калифорния

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

Осъдиха шофьор, убил двама души лятото на АМ "Тракия"

България Преди 4 часа

Размерът на наложеното наказание лишаване от свобода е в размер шест години

Всичко от днес

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

"Спри да се правиш на жертва": Първият съпруг на Дженифър Лопес я обвини в изневяра и лъжи

Edna.bg

Как един коментар в Instagram разпали враждата между Селена Гомес и Хейли Бийбър

Edna.bg

Скочиха на Винисиус - обвиниха го в симулации и неспортсменство (видео)

Gong.bg

Рейнджърс обяви новия си мениджър

Gong.bg

Майката на убитото в столичен мол дете: Беше ангелче, искам правосъдие

Nova.bg

Георг Георгиев: България е готова да осигури въздушен коридор на Путин за срещата му с Тръмп в Будапеща

Nova.bg