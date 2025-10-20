Нова методика повишава таксиметровите тарифи в София с 18,6%

Т аксиметровите превозвачи в София и Столична община се обединиха около предложение за увеличение на тарифите с 18,6 процента, изчислено по нова методика, която ще въведе ежегоден, прозрачен механизъм за актуализация на цените. Това стана на днешното заседание на Комисията по транспорт и пътна безопасност към Столичния общински съвет (СОС). Докладът ще бъде внесен за гласуване в комисията по транспорт в четвъртък и веднага след това на заседанието на Столичния общински съвет.

„След десет години настоявания най-сетне имаме методика, която определя тарифите по обективни показатели – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата. Това е основният резултат, който искахме“, заяви председателят на „Съюз Такси“ Кирил Ризов. По думите му изчисленото увеличение от 18,6% е близко до исканото от организацията 20%, като дневната минимална тарифа ще се повиши от 1,21 лв. на 1,43 лв., а нощната – от 1,39 лв. на 1,65 лв.

Увеличаване на тарифите на такситата искат от бранша

Председателят на транспортната комисия към Столичния общински съвет Иван Таков определи заседанието като „изключително конструктивно“. „С колегите от администрацията успяхме да стигнем до балансирано и обективно решение, което обединява различните представители на бранша. За първи път имаме методика, която ясно определя критериите – инфлация, минимална работна заплата и цени на горивата“, посочи той.

Експертът от дирекция „Транспорт“ Иван Николов представи пред общинските съветници в зала самата методика, изготвена на база официални статистически данни и анализ на трите ключови показателя – инфлацията, минималната работна заплата и цените на горивата.

„Инфлацията има най-голяма тежест – 75 процента от изчислението, минималната работна заплата е с 15 процента, а горивата – с 10. За горивата разгледахме целия енергиен микс на таксиметровите автомобили – дизел, газ, бензин и електричество, за да изчислим реалното отражение на промените в цените“, обясни Николов.

По думите му базовото увеличение според методиката е 15,2%, към което е добавена прогнозната инфлация за 2026 г. от 3,4%, определена на база данни на Международния валутен фонд, което формира общо увеличение от 18,6%.

Таксиметровите шофьори в София ще получат 15% увеличение на тарифите

Новите минимални и максимални тарифи, заложени в предложението, са следните:

минимална дневна – от 1,21 лв. на 1,43 лв.;

минимална нощна – от 1,39 лв. на 1,65 лв.;

максимална дневна – от 2,05 лв. на 2,43 лв.;

максимална нощна – от 2,51 лв. на 2,98 лв.

Николов обясни, че методиката е направена така, че всяка година да може по един и същ начин да се определя необходимата актуализация на тарифите – нагоре или надолу. По думите му така обществото ще има увереност, че промяната е базирана на прозрачни и проверими данни, а не на субективни искания.

Заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев подчерта, че целта е да се сложи край на ежегодните спорове между различните браншови организации. „За първи път има ясен и проверим механизъм, базиран на официални статистически данни. Намерихме начин да включим и прогнозната инфлация, за да се отчита реално ситуацията през следващата година. По този начин обществото ще има увереност, че корекциите са обективни и прозрачни“, каза той.