Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Всички страни губят от конфликта, който започна с изборите в Пазарджик, коментира той

20 октомври 2025, 19:51
Д окато държавата е замърсена с това мафия ли ни управлява, или не, ние няма да вървим напред - не и като общество. Това каза в ефира на NOVA бившият министър на правосъдието Крум Зарков. 

“Целият този епизод, който започна с изборите в Пазарджик, премина през няколко етюда. Днес ще наблюдаваме как ще се развие, защото аз не мисля, че е приключил”, коментира Зарков.

Движение за права и свободи – ДПС печели изборите за общински съветници в Пазарджик

Според него всички замесени страни ще загубят. “Губи Борисов, който се опита да демонстрира мощ и няколко часа по-късно даде заден. Губят партньорите в това управление, защото БСП побърза да се покаже в една унизителна ситуация, в която практически каза чрез устата на своите ръководители: “Ние сме готови на всичко с всички”. А ще видим дали ще загуби и ИТН, днес се очаква тяхната позиция. Самото мълчание показва, че оттам може би ще излезе нещо по-релефно. Губи и самият Пеевски, защото независимо, че обясняват колко е силен, той се оказва един колос с глинени крака. Защото човек, заявил, че иска да управлява цялата държава, да печели национални избори и т.н., се оказа, че дори да спечели малко в Общинския съвет в Пазарджик, това предизвиква трус в цялата държава”, коментира още Зарков.  

Пеевски: Ангажиментът ни за Пазарджик е още по-голям

По думите му българският народ не иска фигура като Пеевски да го управлява, но вместо властта да се изправи срещу този проблем, тя официално го вкарва в тяхната конфигурация. “Това е доста грешна преценка и тя ще води единствено до трусове, независимо от това дали правителството ще спечели още няколко месеца съществуване, или не”, смята бившият министър.

Той е категоричен, че има проблеми, свързани с ежедневието на хората, които те не могат да решат сами. Затова е нужна организация, "която се нарича управление на държавата”, коментира Зарков. 

Крум Зарков Делян Пеевски Политическа криза Управление на държавата Мафия Местни избори Бойко Борисов БСП ИТН Завладяна държава
