Иран върна паспорта на задържана преди 6 години в Техеран жена

И ранските власти върнаха паспорта на гражданка на Обединеното Кралство, държана в Иран от близо шест години. Това породи надежди за развитие в преговорния процес за нейното освобождаване, предаде Асошиейтед прес.

Назанин Загари-Ратклиф, която е служителка на благотворителна организация и има двойно гражданство, бе задържана преди 6 години на летището в Техеран, след което бе обвинена в заговор срещу иранското правителство - обвинение, което тя, нейните привърженици и мнозина организации за защита на правата на човека отричат.

BREAKING: The British-Iranian national being held in Iran, Nazanin Zaghari-Ratcliffe, has had her British passport returned, her MP in the UK Tulip Siddiq has said.



