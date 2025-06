„445 кубика, под мускула“ - Кайли Дженър разкри всичко за уголемяването на бюста си

В ъпреки широкото си разпространение, козметичната хирургия дълго време оставаше табу сред богатите и известните. Малкото звезди, които говорят открито за подобни процедури, често се сблъскват с бурни спекулации или с натиск да обяснят промените във външния си вид, пише CNN.

Дори тогава знаменитостите обикновено признават за по-малко инвазивни интервенции – например Ариана Гранде разкри, че си е поставяла филъри за устни и ботокс; Зак Ефрон обясни новите си черти с акцент на челюстта; а Бела Хадид сподели пред Vogue, че съжалява за операцията на носа си и би искала да е „запазила носа на своите предци“.

Kylie Jenner reveals exact details of her boob job after fan’s plea:



“445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! silicone!!! garth fisher !!! hope this helps lol” pic.twitter.com/lPOl8mdUB5 — Buzzing Pop (@BuzzingPop) June 4, 2025

Затова, когато звездата от „Keeping Up with the Kardashians“ Кайли Дженър сподели открито подробности за операцията си за уголемяване на бюста в TikTok тази седмица, изненадата на феновете не беше само в конкретиката, а в безгрижния, почти небрежен начин, по който го направи.

В отговор на директно запитване от създателката на съдържание Рейчъл Лиъри („Моля, би ли споделила какво точно поиска, когато ти оперираха гърдите?“), Дженър неочаквано разкри точния размер, вид и разположение на имплантите си, както и името на хирурга от Бевърли Хилс, извършил процедурата.

„445 куб. см, умерен профил, наполовина под мускула!!!!! Силикон!!! Гарт Фишър!!! Надявам се това да помогне lol“, написа тя в коментар, който впоследствие беше изтрит.

В някои среди откровеността на Дженър беше приветствана като жест на „момиче към момичетата“ – термин, който неслучайно е използван и като име на нюанс в продуктовата ѝ линия Kylie Cosmetics.

Магнатката в козметичната индустрия беше похвалена и от модни медии за видимата си откровеност. Harper’s Bazaar обяви „нова ера на прозрачност в пластичната хирургия“, като директорът по красота на списанието, Джена Розенщайн, подчерта, че тайнствеността около процедурите прикрива имената на реномирани и надеждни хирурзи.

Дженър върви по стъпките на майка си, Крис, чийто представител наскоро потвърди, че нейната впечатляваща трансформация е резултат от работа на пластичния хирург д-р Стивън Ливайн. В ерата на социалните мрежи все повече знаменитости публично разкриват не само какви процедури са си направили, но и от кого – от Кели Рипа, която заснема как ѝ инжектират ботокс, до Ейми Шумер, която благодари публично на хирурга, извършил липосукцията ѝ след раждане. През 2021 г. модният дизайнер Марк Джейкъбс публикува дори окървавени селфита след лифтинг на лицето си в Instagram.

Дали откровението на Дженър ще доведе до повече прозрачност, или до по-дълбока нормализация на хирургичната намеса, остава спорно. Някои критици виждат в коментара ѝ твърде лекомислено отношение към инвазивна процедура, която носи рискове – от инфекции до сериозни усложнения като BIA-ALCL, рядка форма на неходжкинов лимфом, свързана с гръдните импланти.

Уголемяването на бюст е във възход в САЩ – през 2023 г. са извършени над 300 000 такива процедури, в сравнение с 212 500 през 2000 г., сочат данни на Американското дружество на пластичните хирурзи. Успоредно с това се увеличава и броят на премахнатите импланти – само през 2023 г. броят им нараства с 9%.

Дженър вече е изразявала съжаление за решението си. В епизод на „Семейство Кардашиан“ от 2023 г. тя разказа, че си е направила операцията преди раждането на дъщеря си Сторми през 2018 г. и сподели: „Имах красиви гърди. Просто разкошни. Перфектен размер, перфектно всичко. И, очевидно, ми се иска никога да не съм си ги правила.“

Според Елиз Ху, автор на „Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital“, признанието на Дженър показва колко дълбоко е навлязла нормализацията на модификации по тялото.

„Да бъдеш откровен относно телесните промени изглежда логично днес, защото те се възприемат като част от култура, в която добрият външен вид е социален и икономически капитал, а „усилената работа“ включва усилието да промениш външността си според конвенционалните норми“, казва Ху – бивш шеф на бюрото на NPR в Южна Корея, където около една пета от жените са се подлагали на козметична хирургия.

Прозрачността на Дженър обаче може допълнително да затвърди нереалистични – и за много жени недостижими – стандарти за красота, предупреждава Ху.

„Императивите за красота ни учат да приемаме външния си вид като стойност. А в условията на хиперкапитализъм, когато се назовават конкретни лекари и се посочват точни количества силикон, външният вид се превръща в въпрос на избор и ресурси – внушава се, че с достатъчно пари можеш да си купиш визия, която (погрешно) се приравнява към стойност.“

„Така се проблематизират телата, чиито гърди не отговарят на очакванията или не 'пасват' по определен начин“, добавя тя. „Кайли, която представя „ръководство“ за уголемяване на бюста, е част от начина, по който визуалната и козметичната индустрия създават пазар за „решения“ на проблеми, които самите те са дефинирали в телата ни.“