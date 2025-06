Разкриха причината за внезапната смърт на фризьора на Кайли Дженър

Б лизо четири месеца след внезапната кончина на 34-годишна възраст, беше разкрита причината за смъртта на известния фризьор Хесус Гереро – стилист, работил с някои от най-големите имена в шоубизнеса, сред които Кайли Дженър и Дженифър Лопес.

Според официален доклад на Съдебномедицинската служба на окръг Лос Анджелис, публикуван в понеделник, Гереро е починал на 22 февруари от тежка форма на пневмония.

Документът посочва, че Гереро е страдал от „пневмоцистна пневмония“, причинена от Pneumocystis jirovecii, както и от „дисеминирана инфекция с Cryptococcus neoformans“, свързана със „синдром на придобита имунна недостатъчност“ (СПИН).

По данни на Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC), пневмоцистната пневмония е „рядка, но сериозна белодробна инфекция, причинена от гъбичката Pneumocystis jirovecii“.

Криптококозата от своя страна е „гъбично заболяване, предизвикано от вдишване на спори на Cryptococcus – гъбичка, срещаща се в околната среда“. Инфекцията може да засегне различни части на тялото, но най-често причинява белодробни или мозъчни възпаления.

Съдебният лекар е заключил, че смъртта на Гереро е настъпила по естествени причини.

Новината за причината за смъртта беше обявена месеци след като семейството на Гереро съобщи за неговата кончина на 23 февруари чрез страница в платформата GoFundMe.

