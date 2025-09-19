Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

К айли Дженър се превърна в истинска кукла Барби, облечена в прилепнал розов латексов сутиен и пола, в последната си публикация в Instagram, предаде Page Six.
В карусела със снимки, споделен в четвъртък, основателката на марката за дрехи Khy комбинира бюстието и пола с перфектно съчетан маникюр и розов руж. Тя оформи тъмната си коса в обемни, свободни вълни около раменете си, докато позира съблазнително по време на фотосесията.
В кратък клип 28-годишната Дженър показа изваяните си извивки.
Kylie Jenner puts curves on display in Barbie-approved latex set https://t.co/elksSm8Gr2 pic.twitter.com/qqq0Trrq4Y— Page Six (@PageSix) September 19, 2025
„Принцеса 💕“, написа тя в описанието на поразителната публикация.
Приятелката й Хейли Бийбър остави „харесване“ и коментира: „Да!!! Точно така! 😍“, докато най-добрата й приятелка Стаси Караниколау добави: „ОХХХ.“
KYLIE JENNER… OH MY GOD pic.twitter.com/Sy5ZCl3Jap— Ky💖 (@Khydaily) September 18, 2025
Други последователи заляха коментарите с възхищение от впечатляващия външен вид. „
„Тимъти не може да се бори с всички нас“, пошегува се един последовател, визирайки романса на основателката на Kylie Cosmetics с актьора Тимъти Шаламе.
Снимките идват няколко месеца след като звездата от „Кардашиян“ разкри точните подробности за увеличаването на гърдите си в изненадващо откровен коментар в социалните мрежи.
След като фен се възхити от „най-перфектната, естествена операция на гърдите“ на Дженър чрез TikTok през юни, тя помоли звездата да сподели „как да ги накара да стоят така, с уважение“. В отговор майката на две деца написа: „445 куб. см, умерен профил, наполовина под мускула!!!!! силикон!!!“
Тя също предостави името на своя хирург от Бевърли Хилс, д-р Гарт Фишър – който е работил също със сестрите Кортни Кардашиян и Клои Кардашиян, както и с майка им Крис Дженър – добавяйки: „Надявам се това да помогне хаха.“
Кайли преди това показа извивките си в зашеметяваща публикация преди 28-ия си рожден ден през август. Риалити звездата носеше бикини топ с връзки отпред и ниски клинове, докато се наслаждаваше на чаша вино преди празненството си.
„Последният петък като 27-годишна“, написа тя в описанието на снимките.