Кайли Дженър показа секси извивки в оскъден розов латекс

К айли Дженър се превърна в истинска кукла Барби, облечена в прилепнал розов латексов сутиен и пола, в последната си публикация в Instagram, предаде Page Six.

В карусела със снимки, споделен в четвъртък, основателката на марката за дрехи Khy комбинира бюстието и пола с перфектно съчетан маникюр и розов руж. Тя оформи тъмната си коса в обемни, свободни вълни около раменете си, докато позира съблазнително по време на фотосесията.

В кратък клип 28-годишната Дженър показа изваяните си извивки.

Kylie Jenner puts curves on display in Barbie-approved latex set https://t.co/elksSm8Gr2 pic.twitter.com/qqq0Trrq4Y — Page Six (@PageSix) September 19, 2025

„Принцеса 💕“, написа тя в описанието на поразителната публикация.

Приятелката й Хейли Бийбър остави „харесване“ и коментира: „Да!!! Точно така! 😍“, докато най-добрата й приятелка Стаси Караниколау добави: „ОХХХ.“

Други последователи заляха коментарите с възхищение от впечатляващия външен вид. „

„Тимъти не може да се бори с всички нас“, пошегува се един последовател, визирайки романса на основателката на Kylie Cosmetics с актьора Тимъти Шаламе.

Снимките идват няколко месеца след като звездата от „Кардашиян“ разкри точните подробности за увеличаването на гърдите си в изненадващо откровен коментар в социалните мрежи.

След като фен се възхити от „най-перфектната, естествена операция на гърдите“ на Дженър чрез TikTok през юни, тя помоли звездата да сподели „как да ги накара да стоят така, с уважение“. В отговор майката на две деца написа: „445 куб. см, умерен профил, наполовина под мускула!!!!! силикон!!!“

Тя също предостави името на своя хирург от Бевърли Хилс, д-р Гарт Фишър – който е работил също със сестрите Кортни Кардашиян и Клои Кардашиян, както и с майка им Крис Дженър – добавяйки: „Надявам се това да помогне хаха.“

Кайли преди това показа извивките си в зашеметяваща публикация преди 28-ия си рожден ден през август. Риалити звездата носеше бикини топ с връзки отпред и ниски клинове, докато се наслаждаваше на чаша вино преди празненството си.

„Последният петък като 27-годишна“, написа тя в описанието на снимките.