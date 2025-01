Jay-Z използва Google Maps, за да опровергае обвиненията в изнасилване

А лекс Спиро, адвокат на Jay-Z, използва Google Maps в опит да опровергае твърдението на жена, че рапърът и Шон „Диди“ Комбс (Пъф Деди) са я изнасилили, когато е била на 13 години.

Тони Бъзби, адвокатът, който представлява обвинителката в това дело, заяви пред Newsweek в четвъртък, че Спиро „иска да изложи едностранни аргументи за освобождаване от отговорност, вместо да участва в откриването, както правим във всяко друго дело“.

„Подобно на всяка друга молба, която е подал до момента по това дело, и тази е пронизителна, отчаяна и неоснователна“, каза Бъзби.

Непознатата, която вече съди Комбс, промени жалбата си през ноември, за да добави Jay-Z, обвинявайки двамата, че са я изнасилили на афтърпартито на MTV Video Music Awards през 2000 г., когато е била на 13 години. Комбс и Jay-Z отричат тези твърдения.

Последната молба на Jay-Z продължава опитите му да отхвърли иска.

В исковата молба на жената се посочва, че на 7 септември 2000 г. тя е накарала свой приятел да я закара от Рочестър до Radio City Music Hall в Ню Йорк, за да се опита да присъства на церемонията по връчването на видео музикалните награди на MTV. Тъй като не успяла да влезе вътре, за да види шоуто, тя заявила, че е гледала отвън на джъмботрон и се приближила до шофьора на лимузината на Комбс.

Шофьорът ѝ казал, че Комбс харесва по-млади момичета и че тя „отговаря на това, което Диди търси“, и че макар да не я пуснал на наградите, шофьорът я поканил на афтърпарти“, се казва в иска.

Жената каза, че шофьорът е карал около 20 минути и са пристигнали „до голяма бяла резиденция“ . Вътре е подписала нещо, което според нея е било споразумение за неразкриване на информация, и е започнала да се чувства зле, след като е изпила предоставената ѝ напитка. След това, казва тя, Комбс и Джей-Зи я изнасилили, докато в стаята имало и известна жена.

В съдебните документи в сряда Спиро предостави множество доказателства с екранни снимки от Google Maps, показващи разстоянието и типичното време за шофиране между местата в Ню Йорк, споменати в иска на Доу.

Това включва времето за пътуване от Radio City Music Hall (където се проведоха наградите VMA през 2000 г.) до нощните клубове Lotus и Twirl в четвъртък вечер през септември около 23:30 ч.

Спиро твърди, че Jay-Z е отишъл в тези клубове след награждаването, което е приключило около 23:11 ч.

Друг скрийншот показва маршрута от Radio City Music Hall до дома в Хамптън в четвъртък вечер през септември около 23:00 ч. и полунощ.

Скрийншотите включват и рекламен плакат от VMA 2000, на който е изобразен Blink-182, както и таблица с времената на изгрев през 2000 г., „отразяваща изгрева на слънцето в 6:30 ч. на 8 септември 2000 г., публикувана на уебсайта на Военноморските сили на САЩ“, се казва в документацията.

Спиро казва, че доказателствата сочат, че твърденията на обвинителката за случилото се в нощта на предполагаемото нападение доказват, че обвиненията са неверни. Той твърди, че Бъзби никога не се е срещал с жената, преди да подаде иска си, и го критикува за предполагаемата липса на проверка на твърденията ѝ.

„Ако не друго, тези несъответствия е трябвало да бъдат проверени докрай, преди Бъзби да спонсорира твърдения, които не могат да издържат на обикновено търсене в Google“, пише Спиро.

