Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство

Раймир Сатъртуейт твърди, че изпълнителят е забременил покойната му майка, Уанда Сатъртуейт, през 90-те години

6 ноември 2025, 16:11
Jay-Z спечели 10-годишната съдебна битка за бащинство
Източник: Getty Images

Д ело за бащинство, заведено от Раймир Сатъртуейт – мъж, който твърди, че е син на Jay-Z – е било отхвърлено с предубеждение, съобщава Page Six.

Според съдебни документи, получени от изданието в сряда, съдия в Калифорния е уважил искането на рапъра за прекратяване на федералното дело, подадено по-рано тази година чрез законния настойник и помощник-юрист Лили Коули.

Решението означава, че въпреки многократните твърдения, че е син на музикалния магнат, 30-годишният Сатъртуейт вече няма право да заведе нов иск или да поиска тест за бащинство от Jay-Z – известен още като Шон Картър.

Page Six е потърсил представители на Jay-Z за коментар, но не е получил отговор. В съдебните документи Раймир твърди, че изпълнителят на „99 Problems“ е забременил покойната му майка, Уанда Сатъртуейт, през 90-те години – което, според него, доказва, че Картър е негов биологичен баща.

Картър обаче многократно е отричал тези твърдения.

По-рано Раймир съобщи, че оттегля иска си за установяване на бащинство на федерално ниво.

„Оттеглих делото си“, написа той в публикация в Instagram от 27 юли, обяснявайки, че го е направил, защото „се е случвало много зад затворени врати“. „Не съм спрял битката си“, добави още той. „Трябва да се отдръпнем и да играем шах, а не дама.“

По това време адвокатите на 55-годишния Картър определиха дългогодишните твърдения за бащинство като „тормоз“.

„Изфабрикуваните обвинения и твърдения са били разгледани – и отхвърлени – в множество други съдилища“, се казва в документите, описващи съдебните действия като „поредната глава“ от „десетилетна серия от тормоз“.

В други документи Раймир отрича да е подал иск за издръжка на дете, като уточнява, че всъщност търси обезщетение за нанесени репутационни и емоционални щети. В първоначалните си документи амбициозният музикант твърди, че носителят на награда „Грами“ е „извършил измама в множество съдилища, представил е неверни факти, намесил се е в процесуални действия и е използвал съдебната система в различни щати, за да потисне иска на ищеца Раймир“.

През май 2023 г. Сатъртуейт подава съдебна заповед, с която иска да принуди Картър – баща на три деца със съпругата си Бионсе: 13-годишната Блу Айви и близнаците Руми и Сър, на 8 години – да се подложи на ДНК тест.

Тогава Раймир уверено заявява, че няма да отстъпи: „Това няма да приключи, докато не възтържествува справедливостта“, казва той пред Daily Mail през 2023 г. „Няма да спра да се боря, докато не спечеля“, добавя още. „И ще спечеля, защото законът е на наша страна.“

Адвокатът на изпълнителя на „Empire State of Mind“ отговаря с писмо до изданието: „Твърденията вече са били обстойно разгледани от съдилищата и опровергани. Сигурни сме, че същият резултат ще имат и всички документи, които г-н Сатъртуейт може да разглежда в момента.“

Сатъртуейт, който също се занимава с музика, твърди, че майка му Уанда му е разкрила, че Картър е негов биологичен баща, когато е бил едва на осем години. Преди смъртта си през 2016 г. Уанда завежда граждански иск в Ню Джърси, с който иска издръжка за дете от Картър, с когото, според нея, е имала кратка връзка.

Делото тогава е отхвърлено поради грешна юрисдикция и не е подновено, докато Коули и Раймир не представят нови документи през 2014 г.

Въпросът става публичен през 2015 г., когато се появяват документи, според които Картър е подал невярна информация в съда в Ню Джърси, за да избегне ДНК тест.

Източник: pagesix.com    
Джей Зи Раймир Сатъртуейт Дело за бащинство Съдебен иск ДНК тест Шон Картър Отхвърляне на дело
