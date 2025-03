Jay-Z съди жената, която го обвини в изнасилване

М иналия месец жена, която обвиняваше Jay-Z и Шон „Диди“ Комбс в изнасилване, оттегли жалбата си. В отговор на това Jay-Z заведе дело за клевета срещу нея.

Според NBC News, 55-годишният музикален магнат твърди, че жената и нейните адвокати са били „безсърдечно мотивирани от алчност, с крайно пренебрежение към истината“. В жалбата си той посочва, че обвиненията са нанесли вреди както на личната, така и на професионалната му репутация.

The anonymous woman who accused Jay-Z of rape in a since dismissed lawsuit is sticking by her story -- and she says he's intimidating and terrifying her.



