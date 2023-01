Покахонтас е 12-та прабаба на Едуард Нортън

А мериканският актьор Едуард Нортън откри, че реалната Покахонтас, романтизираната и митологизирана дъщеря от 17-ти век на индиански вожд, е неговата 12-та прабаба, пише CNN.

American actor Edward Norton has discovered that the real-life Pocahontas, the romanticized and mythologized 17th century daughter of a Native American chief, is his 12th great-grandmother. https://t.co/3SYRAOK922 pic.twitter.com/dm57GX76hc