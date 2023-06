Изумително: Филмът, който предрече бъдещото

Ф илмът на Джим Кери от 1998 г. за човек, чийто живот е постоянно под наблюдение на камери, бързо се превръща в олицетворение на новата ера на риалити телевизията. 25 години по-късно той продължава да звучи актуално.

"Добро утро, а в случай, че не се видим... добър следобед, добра вечер и лека нощ!" Труман Бърбанк (Джим Кери) весело се обръща към своя съсед. Това е толкова предвидимо, колкото изгряването и залязването на слънцето, част от неизменното ежедневие на Труман. Той не знае, че целият му живот е една лъжа, която се наблюдава от милиони.

Излязъл на екран през 1998 г., единственият по рода си холивудски филм - сатирична научно-фантастична психологическа комедия-драма - за човек, живеещ в измислена реалност, сътворена от телевизионните продуценти, прави впечатление още при излизането си, но никой не знае колко прозорлив ще бъде. През следващите години той се превръща в олицетворение на безброй културни тревоги - за вездесъщото наблюдение, масовото воайорство и манията по риалити телевизията, обхванала света, с всички съпътстващи екзистенциални проблеми на живота за публиката.

Филмът, чийто сценарий е дело на Андрю Никол, а режисурата е на Питър Уиър, генерира над 125 милиона долара в САЩ и около 264 милиона долара в световен мащаб и получава три номинации за "Оскар" за най-добър актьор в поддържаща роля, оригинален сценарий и режисура - но тези статистически данни сами по себе си не отразяват степента на въздействието му. Пророческият филм разказва за ежедневието на едноименния чист по душа застраховател Труман, който изобщо не знае, че съществуването му е обект на глобално телевизионно и етично оспоримо шоу, че семейството и приятелите му са актьори, а светът около него е една изкуствена фасада.

Did you know that in THE TRUMAN SHOW... Truman needs to take vitamin D at breakfast -- because he doesn't get it from real sunlight living in the constructed world. pic.twitter.com/4gGcutB4jO