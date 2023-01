Изследване: Учителите не трябва да бъдат строги с учениците

А ко учителите искат да овладеят класната стая, не трябва да се държат прекалено строго с учениците, съобщи сайтът на "Дейли мейл", позовавайки на научно изследване. Децата са по-малко склонни да сътрудничат на учител, който им говори рязко.

Според изследването на учени от университета в Есекс и университета в Рединг, Великобритания, обхващащо 250 деца на възраст между 10 и 16 години, учениците реагират много по-добре на насърчаващ глас.

Teachers' motivational prosody: A pre‐registered experimental test of children's reactions to tone of voice used by teachers - Paulmann - British Journal of Educational Psychology - Wiley Online Library https://t.co/wiejBdCw7P