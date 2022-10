Ученици образуваха жива верига в Будапеща в подкрепа на стачкуващите учители

Х иляди унгарски ученици, учители и родители образуваха живи вериги в центъра на Будапеща в подкрепа на учителите, борещи се за по-високо възнаграждение, както и за учителите, които са били уволнени заради участието си на предишни протести, предаде Ройтерс.

Учителите започнаха кампания, наречена "Искам да преподавам", и призоваха за гражданско неподчинение с цел да се намери решение на проблемите с ниските заплати и задълбочаващия се недостиг на учители. Преподавателите настояват и да имат правото да протестират.

RESPECT YOUR TEACHERS. Hungary is to be full of protests today against the demolition of education and totalitarian revenge on those who dared to strike earlier. #kolcsey #strike #protest https://t.co/VG4bYeneRk pic.twitter.com/3NsryBXcxo

Профсъюзи свикаха общонационална учителска стачка, която ще започне тази вечер пред сградата на унгарския парламент, а на демонстрациите се очаква да присъстват хиляди ученици и учители.

Миналата седмица няколко учители от средно училище в Будапеща бяха уволнени, защото са взели участие в един от протестите.

Тази сутрин ученици образуваха километрична жива верига в унгарската столица. "Няма учители, няма бъдеще" и "Кой ще преподава утре?", бяха част от надписите на плакатите, които някои от учениците издигнаха по време на днешните протести.

Solidarity actions took place from Debrecen to Szombathely and dozens of other locations all across #Hungary to protest the restrictions on the right to strike for teachers. Major demonstrations expected in the evening in #Budapest.