Изследване на легендарната цигулка на Паганини разкрива тайните й

"Ил Каноне" или "Оръдието" - една от най-известните цигулки в света и любим инструмент на прочутия италиански композитор Николо Паганини, беше подложена на високотехнологичен "медицински преглед" в Европейския синхротрон в Гренобъл, Франция, където беше сканирана от всеки ъгъл, предаде АФП.

Според участниците в проекта това е "мечта" или "фантастично изживяване", а целта на тестовете е да се оцени състоянието на инструмента, но и да се разбере по-добре какво го прави "изключителен", по-специално чрез анализ на структурата на дървесината му.

Собственост в продължение на почти четиридесет години на маестрото, който го завещава на родния си град Генуа след смъртта си, "Оръдието", наречено така заради силата на своя "глас", е изработено през 1743 г. от известния майстор на цигулки от Кремона Джузепе Гуарнери.

