Свят

Москва: Все още е рано за контакт с България за полета на Путин

Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко

18 октомври 2025, 15:33
Москва: Все още е рано за контакт с България за полета на Путин
Източник: БГНЕС/EPA

В се още е рано за контакт с България за евентуалното прелитане на самолета на руския президент Владимир Путин над нейното въздушно пространство на път за Унгария, където трябва да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко.

Ще прелети ли Путин над България

„Още е рано“, каза той пред РИА „Новости“, в отговор на въпрос дали по линията на външното министерство са имали контакти по споменатата тема с България и още две държави – Полша и Румъния.

Споменатите държави от НАТО разделят Русия и Унгария. Румъния граничи директно с Унгария, а България – със Сърбия, която има граница с Унгария. Полша, а след нея и Словакия, се намират между Унгария и Калининградска област на РФ, както и Беларус

Източник: NOVA

На 16 октомври президентът на Руската федерация Владимир Путин и неговият американски колега Доналд Тръмп проведоха осмия си телефонен разговор от началото на годината. След разговора, продължил 2,5 часа, помощникът на руския лидер Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон незабавно ще започнат да подготвят нова среща на лидерите на двете страни, която може да се състои в Будапеща. Според Ушаков, столицата на Унгария е била предложена от американския лидер, а руският президент е подкрепил идеята.

Премиерът на Унгария Виктор Орбан съобщи, че е разпоредил да се създаде организационен комитет за подготовката на срещата на върха в Будапеща. Според него тази работа е започнала още в четвъртък вечерта.

Източник: БГНЕС    
Путин Тръмп Среща на върха Будапеща Унгария България Въздушно пространство Прелитане
