Нов инцидент в Чикаго: Два самолета се удариха на пистата

Няма пострадали при инцидента

18 октомври 2025, 18:53
Източник: iStock/Getty Images

С амолет на американската авиокомпания „Юнайтед еърлайнс“, насочващ се към пистата си за кацане, удари опашката на друг самолет на летище „О'Хеър“ в Чикаго, съобщи Асошиейтед прес. 

Няма пострадали при инцидента и 113-те пътници на полет 2652 от Джаксън Хоул, Уайоминг, са успели да напуснат самолета нормално след закъснение, съобщиха представители на авиокомпанията в изявление.

Вторият самолет е с ударен хоризонтален стабилизатор и не се е движил, когато самолетите са се ударили, съобщиха представители.

Бил Маркъс, пътник на полета от Уайоминг, каза, че дори не е осъзнал, че нещо се е случило, докато пилотът не е казал, че ще има закъснение, за да се документира нещо, и пътниците в самолета са видели няколко души да се събират около дясното крило.

„Бях шокиран, че не усетих нищо повече, въпреки че когато разделиха самолетите, имаше известно трептене“, каза Маркъс пред Си Би Ес Нюз Чикаго (CBS News Chicago).

„Отне около 40 минути, за да стигне самолетът до изхода“, допълни той.

По-рано този месец два самолета на „Делта еърлайнс“ (Delta Air Lines) се сблъскаха на кръстовището на регулирани писти на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, ранявайки стюардеса.

Сблъсъци на пистата като тези може да засилят опасенията за безопасността на авиацията след скорошни катастрофи, включително най-смъртоносната самолетна катастрофа в Съединените щати от десетилетия, когато армейски хеликоптер се сблъска със самолет, готвещ се да кацне на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон през януари, посочва АП.

Източник: Александър Евстатиев/БТА    
