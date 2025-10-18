"Мис Вселена" 2025: България и още 118 красавици на световната сцена в Тайланд

Н ай-престижният конкурс за красота в света се завръща в Тайланд! 74-ото издание на „Мис Вселена“ ще се проведе на 21 ноември 2025 г. в зала „Impact Challenger“ в Пак Крет, провинция Нонтабури. Действащата кралица Виктория Тейлвиг от Дания ще предаде короната си в незабравима вечер, изпълнена с елегантност, вдъхновение и новаторски дух.

Тайланд бе избран за домакин след оспорвана надпревара с кандидатурите на Аржентина, Коста Рика, Доминиканската република, Мароко, Индия, Южна Африка и Испания. Това ще бъде четвъртият път, в който страната посреща „Мис Вселена“, и третият, в който събитието ще се проведе в „Impact Challenger Hall“ – място, известно като домакин на конкурса през 2005 и 2018 г. Освен основното събитие в Нонтабури, специални събития и дейности ще озарят Пукет и Патая, превръщайки Тайланд в едноседмичен празник на културата, красотата и многообразието.

България на световната сцена

България ще бъде представена от Габи Гуха – талантлива и харизматична дама, която ще покаже силата и чара на българската жена пред света. Габи ще се присъедини към над 119 участнички, всяка от които носи своя уникален стил, амбиция и кауза. Участието на България в „Мис Вселена 2025“ е повод за национална гордост, като Габи Гуха ще има възможността да покаже не само красота, но и интелигентност, харизма и ангажираност към важни обществени теми.

Нова ера в света на красотата

„Мис Вселена 2025“ продължава да променя представите за това какво означава да бъдеш кралица на красотата. Отдавна отминаха дните, когато конкурсът беше отворен само за неомъжени жени под 28 години. Днес той приветства жени от всички възрасти, с различен произход и житейски пътища – майки, съпруги, професионалисти. Тази година програмата отразява духа на приобщаването, като в конкурса ще дебютират Мис Вселена Латина, Майот, Нигер и Палестина. След дълга пауза на сцената се завръщат Ирак, Словения, Швеция, Гана, Хаити, Косово и Панама. За съжаление, Иран се оттегли от участие.

Драматични обрати и изненади

Както всяко голямо събитие, „Мис Вселена 2025“ не минава без неочаквани обрати. Дебора Джема от Конго беше детронирана, след като отказа да подпише необходимия договор, и на нейно място застава Доркас Диенда. Сихле Летрен от Тринидад и Тобаго се оттегли по лични причини, а нейната роля пое Латифа Морис. Полската кралица Оливия Микулска също се отказа, като новата представителка на страната ще бъде обявена скоро. В Китай носителката на титлата от 2024 г. Сюхе Хоу се оттегли, а сега страната е представена от Джао На.

Запознайте се с жените на Вселената

Към 17 октомври 2025 г. са потвърдени над 119 участнички, всяка от които носи своя уникален плам, амбиция и кауза. Българската представителка Габи Гуха ще се изправи до имена като Алдана Масет от Аржентина, Хайме Ванденберг от Канада и Ахтиса Манало от Филипините. Хаити и Съединените щати все още финализират избора на своите кралици, като се очаква те да бъдат коронясани съответно на 18 и 24 октомври 2025 г.

Журито

Селекционната комисия за „Мис Вселена 2025“ включва впечатляващ състав от личности с разнообразен опит:

Омар Арфуш – ливанско-френски композитор и предприемач

Ромеро Брито – бразилски художник и скулптор

Андреа Меза – „Мис Вселена 2020“ от Мексико

Шарън Фонсека – венецуелски модел, актриса и предприемач

Потвърдени участнички в „Мис Вселена 2025“

Албания – Флавия Харизай Ангола – Мария Куня Аржентина – Алдана Масет Армения – Пеги Гарабекян Аруба – Хана Арендс Австралия – Лекси Брант Бахами – Малик Боу Бангладеш – Тангия Метила Беларус – Алена Кучерук Белгия – Карън Янсен Белиз – Изабела Забане Боливия – Йесика Хаузерман Бонайре – Никол Пейликер Ботсвана – Лилиан Андрис Бразилия – Габриела Ласерда Британски Вирджински острови – Оливия Фрийман България – Габи Гуха Камбоджа – Nearysocheata Thai Камерун – Жозиан Голонга Канада – Хайме Ванденберг Кайманови острови – Таити Сеймур Чили – Ина Мол Китай – Джао На Колумбия – Ванеса Пулгарин Коста Рика – Махила Рот Кот д'Ивоар – Оливия Ясе Хърватия – Лаура Гнятович Куба – Лина Луасес Кюрасао – Камий Томас Чехия – Михаела Томанова ДР Конго – Доркас Диенда Дания – Моник Соне Доминиканска република – Дженифър Вентура Еквадор – Надя Мехия Египет – Сабрина Магед Ел Салвадор – Джулия Занони Екваториална Гвинея – Кармен Обама Естония – Бригита Шабак Финландия – Сара Дзафце Франция – Ев Жил Германия – Даяна Фаст Гана – Андромеда Питърс Великобритания – Даниел Латимър Гърция – Мери Хаципавлу Гваделупа – Офели Мезино Гватемала – Рашел Пас Гвинея – Tiguidanké Bérété Гвиана – Чандини Балджор Хондурас – Алехандра Фуентес Хонконг – Лизи Ли Унгария – Кинчо Дежени Исландия – Хелена О'Конър Индия – Маника Вишвакарма Индонезия – Санли Лиу Ирак – Ханин Ал Корейши Ирландия – Адя Шривастава Израел – Мелани Шираз Италия – Лусила Нори Ямайка – Габриел Хенри Япония – Каори Хашимото Казахстан – Дана Алмасова Косово – Дореа Шала Киргизстан – Мария Кувакова Лаос – Латана Мунвилай Мис Латина – Ямилекс Ернандес Латвия – Мелдра Розенберг Ливан – Сара Бу Джауд Макао – Крис Фонг Малайзия – Клоуи Лим Малта – Джулия Клует Мартиника – Селя Абатучи Мавриций – Орели Алсиндор Майот – Нуря Абутоихи Мексико – Фатима Бош Молдова – Мариана Игнат Мианмар – Мят Яданар Сое Намибия – Йохана Суартбуи Непал – Саня Адхикари Нидерландия – Натали Могбелзада Нова Зеландия – Абигейл Стърджин Никарагуа – Ица Кастильо Нигер – Зулахату Амаду Нигерия – Базил Ониниечи Норвегия – Леонора Лисглимт-Рьодланд Пакистан – Рома Риаз Палестина – Надийн Аюб Панама – Мирна Кабалини Парагвай – Янина Гомес Перу – Карла Бачигалупо Филипини – Ахтиса Манало Португалия – Камила Виторино Пуерто Рико – Zashely Alicea Румъния – Каталина Якоб Русия – Анастасия Венца Руанда – Соланж Кейта Сейнт Лусия – Шиан Смит Сенегал – Камила Диан Сингапур – Аника Сейгър Словакия – Viktoria Güllová Словения – Хана Клаут Южна Корея – Су-йон Лий Испания – Андреа Валеро Шри Ланка – Лихаша Уайт Суринам – Киара Вайнтуин Швеция – Даниела Лундквист Швейцария – Наима Акоста Танзания – Найсае Йона Тайланд – Правинар Сингх Тринидад и Тобаго – Латифа Морис Турция – Джерен Арслан Острови Търкс и Кайкос – Беренис Дикенсън Украйна – София Ткачук Обединени арабски емирства – Мариам Мохамед Американските Вирджински острови – Британи Робинсън Уругвай – Валерия Баладан Венецуела – Стефани Абасали Виетнам – Hương Giang Nguyễn Замбия – Кунда Мвамулима Зимбабве – Лишанда Мояс

Хаити – ще бъде коронясана на 18 октомври 2025 г.

Съединени щати – ще бъде коронясана на 24 октомври 2025 г.

Послание за промяна

Организацията „Мис Вселена“ продължава своята трансформация, като поставя акцент върху въздействието и застъпничеството, наред с естетиката. С топлото гостоприемство на Тайланд, рекордния брой участнички и споделеното послание за единство чрез многообразие, изданието през 2025 г. обещава да бъде едно от най-запомнящите се в историята на конкурса.