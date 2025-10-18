Страшилището Гешев отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Б ронзовият медалист от шестия сезон на екстремното риалити “Игри на волята” Георги Гешев ще се завърне на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Това ще бъде втора кастинг битка за инженера, след като той заслужи мястото си в надпреварата именно с подобен дуел през 2023 г. Победа тази вечер ще му осигури място в предстоящия звезден сезон на предаването.

На пътя му ще застане един истински достоен и добре подготвен боец. Гребецът и отборен партньор на Георги Стойков-Шопа, Костадин Куртов, ще се опита да постигне мечтата си за участие в осми сезон на приключенското риалити. Дали той ще има сили да спре именития си съперник по пътя към успеха?

Право на участие в дуела по-рано тази седмица заслужи племето на Феномените. Сините ще получат възможността да предположат победителя в сблъсъка, а при успех ги очаква сериозно предимство в следващата битка за територия. Грешен избор обаче може да означава нова среща с Изолатора.

Гешев, познат на зрителите на NOVA и като Гризлито, взе участие в новия сезон на официалния подкаст “След Игрите”. Там той сподели своето мнение за изненадите, обратите и неочакваните ситуации в предаването тази година, както и своя фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и NOVA PLAY.

Всичко за "Игри на волята" 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.