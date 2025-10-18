Любопитно

Страшилището Гешев отново стъпва на Арената на “Игри на волята”

Той ще излезе на бойното поле в Дивия север за своята втора кастинг битка

18 октомври 2025, 18:57
Страшилището Гешев отново стъпва на Арената на “Игри на волята”
Източник: NOVA

Б ронзовият медалист от шестия сезон на екстремното риалити “Игри на волята” Георги Гешев ще се завърне на Арената тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Това ще бъде втора кастинг битка за инженера, след като той заслужи мястото си в надпреварата именно с подобен дуел през 2023 г. Победа тази вечер ще му осигури място в предстоящия звезден сезон на предаването.

Източник: NOVA

На пътя му ще застане един истински достоен и добре подготвен боец. Гребецът и отборен партньор на Георги Стойков-Шопа, Костадин Куртов, ще се опита да постигне мечтата си за участие в осми сезон на приключенското риалити. Дали той ще има сили да спре именития си съперник по пътя към успеха?

Източник: NOVA

Право на участие в дуела по-рано тази седмица заслужи племето на Феномените. Сините ще получат възможността да предположат победителя в сблъсъка, а при успех ги очаква сериозно предимство в следващата битка за територия. Грешен избор обаче може да означава нова среща с Изолатора.

Източник: NOVA

Гешев, познат на зрителите на NOVA и като Гризлито, взе участие в новия сезон на официалния подкаст “След Игрите”. Там той сподели своето мнение за изненадите, обратите и неочакваните ситуации в предаването тази година, както и своя фаворит за голямата победа. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и NOVA PLAY.

Не пропускайте “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” 6 може да откриете в сайта, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok .

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

Караджов разпореди проверка на обучението на младия шофьор, причинил тежката катастрофа край Созопол

"Мис Вселена" 2025: България и още 118 красавици на световната сцена в Тайланд

Тръмп коментира идея за тунел „Путин-Тръмп“ между Русия и САЩ

Тръмп коментира идея за тунел „Путин-Тръмп“ между Русия и САЩ

Нов инцидент в Чикаго: Два самолета се удариха на пистата

Нов инцидент в Чикаго: Два самолета се удариха на пистата

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

Обезщетения при пенсиониране: Защо едни взимат 2, а други 6 заплати?

pariteni.bg
Полезно ли е свинското месо за кучетата

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“
Ексклузивно

Тръмп нарече Зеленски „много силен лидер“

Преди 22 часа
Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки
Ексклузивно

Обрат за студента, който постави фигури на пешеходни пътеки

Преди 21 часа
Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски
Ексклузивно

Това е менюто за обяда на Тръмп и Зеленски

Преди 21 часа
Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт
Ексклузивно

Сестрата на съпругата на Мицкоски – с български паспорт

Преди 23 часа

Виц на деня

– Скъпа, какво ще правим в неделя? – Ще чистим. – Ама аз мислех за нещо романтично... – Ще чистим заедно.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Говорителката на Белия дом: САЩ са изтощени от войната в Украйна

Говорителката на Белия дом: САЩ са изтощени от войната в Украйна

Свят Преди 2 часа

Ливит подчерта, че търпението на президента Доналд Тръмп и американския народ е на изчерпване

Кирил Петков към Трифонов: Всеки мъж струва, колкото тежи думата му

Кирил Петков към Трифонов: Всеки мъж струва, колкото тежи думата му

България Преди 3 часа

С тези думи Кирил Петков остро разкритикува лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

Ден на траур в Созопол след катастрофата с трима загинали

България Преди 4 часа

В понеделник (20 октомври) знамената на всички административни сгради ще бъдат спуснати

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

Запрянов: Правителството полага усилие да превърне развитието на Въоръжените сили в приоритет

България Преди 4 часа

Запрянов припомни, че от началото на т.г. с 30% са увеличени средно възнагражденията на военнослужещите в Българската армия

<p>Политически трус в Япония -&nbsp;опозицията се разцепва</p>

Лидерката на японската управляваща партия се доближи до премиерския пост, опозицията се разцепва

Свят Преди 5 часа

ПЯВ - трета по брой депутати в парламента, обяви, че ще прекрати разговорите с две други партии за сътрудничество при парламентарния вот за нов премиер

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена

България Преди 5 часа

Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

S&P понижи кредитния рейтинг на Франция заради политическа нестабилност

Свят Преди 5 часа

Така вече Франция е загубила рейтинг от ниво АА в две от трите големи кредитни агенции

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Мощен взрив в руски завод за експлозиви, има загинали

Свят Преди 5 часа

Следователи разследват причините за взрива

Мъж почина след катастрофа в Русе

Мъж почина след катастрофа в Русе

България Преди 5 часа

Причините за инцидента се изясняват

<p>Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения (ОБЗОР)</p>

Бившият съветник на Тръмп пледира невинен по 18 обвинения

Свят Преди 5 часа

Седемдесет и шест годишният Болтън каза, че е поредната мишена на оръжието на Тръмп срещу враговете му

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Тръмп призова Украйна и Русия "да спрат там, където са в момента"

Свят Преди 6 часа

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

Зам.-кметът по екология: Започва сметосъбиране по график в София

България Преди 6 часа

Контейнерите ще се обслужват, както е планиран първоначално графикът, посочи тя

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

Димитър Радев: Вътрешни фактори движат икономическия растеж на България

България Преди 6 часа

Фондът повиши прогнозите си за България до 3 процента за 2025 г. и 3,1 процента догодина спрямо темпа от 2,8 процента през 2024 година

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Има ли маникюрист в “Игри на волята”? Йоана с първи коментар за вайръл снимките (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Какво мислят родителите на Йоана за участието ѝ и успя ли младата балерина да даде пример на брат си?

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Задържаха 103-ма души при акция срещу наркоразпространението в София

Свят Преди 6 часа

За седмица са образувани 24 досъдебни и 46 бързи производства

<p>Радев: Специалността &quot;Военен лекар&quot; бе създадена преди пълномащабната война в Европа</p>

Румен Радев: Специалността "Военен лекар" бе създадена преди пълномащабната война в Европа

България Преди 7 часа

Радев акцентира още върху иновативното обучение и образование, както и върху изградената модерна, научна, образователна и социална инфраструктура

Всичко от днес

От мрежата

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Слънчево, но ветровито и прохладно в неделя

sinoptik.bg
1

Пустинята Атакама разцъфна

sinoptik.bg

Уголемяване на G-точка за голям оргазъм. Да, моля!

Edna.bg

Четирима съквартиранти в oжесточен сблъсък за оставане в Big Brother

Edna.bg

Гредата раздели Лудогорец от пълния обрат

Gong.bg

Вили Вуцов: Не знам какво е ставало, но Светльо плачеше почти всеки път

Gong.bg

Още два самолета F-16 пристигнаха в България

Nova.bg

Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол

Nova.bg