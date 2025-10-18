Бела Хадид обясни причината за бавната си походка на шоуто на Victoria's Secret 2025

Б ела Хадид разкри защо е имала затруднения по време на финалната си поява на модното шоу на Victoria's Secret през 2025 г., след като предизвика вълна от коментари в социалните мрежи заради бавната си походка.

В сряда моделът използва своите Instagram Stories, за да покаже на последователите си колко тежки са били крилата, прикрепени към гърба ѝ по време на шоуто.

‘Struggling’ Bella Hadid’s Victoria Secret Fashion Show return sparks fan concern: ‘In survival mode’ https://t.co/bOusLCXHg5 pic.twitter.com/uXvgn02pcT — Page Six (@PageSix) October 16, 2025

„Добре, няма да се преструваме, че тези крилца не са били 22 килограма, но КОЛКО СА КРАСИВИ“, написа 29-годишната манекенка във вече изтрита публикация, цитирана от The Hollywood Reporter. Хадид се появи на подиума на Victoria's Secret Fashion Show в ефектен комплект бельо, дефилирайки уверено по пистата, докато Карол Джи изпълняваше песните си пред публиката.

За финала тя заложи на различно темпо, представяйки сребристо бельо с ресни и подходящи крила. Хадид, която замени обичайната си кестенява коса с руса, стигна до края на сцената, но там започна да се затруднява. Тя вървеше по-бавно, гледаше към пода и дори се държеше за ремъците на крилата, за да балансира тежестта им.

Въпреки че не показа признаци на раздразнение или дискомфорт на лицето си, беше забелязана да навежда глава, след като светлините угаснаха.

Though Bella Hadid looked stunning at the recent Victoria secret fashion show,

fans observed she seemed to struggle under the weight of her angel wings amid a long-standing battle with Lyme disease. pic.twitter.com/aNp2zjDPew — mrclips (@Mrclips15) October 17, 2025

Феновете изразиха тревогата си в социалните мрежи, като някои свързаха затрудненията ѝ с неотдавнашното обостряне на Лаймската болест, от която Хадид страда. „Тя наистина се мъчеше“, коментира потребител в TikTok, а друг добави: „Помислих, че ще падне.“

„Може би е била на ръба или в режим на оцеляване“, предположи друг потребител в интернет.

Въпреки това някои защитиха Хадид, като отбелязаха: „Мисля, че крилата просто бяха тежки“, докато друг коментира, че крилата на финалния ангел на Victoria's Secret винаги са „невероятно сложни и тежки“.

Завръщането на Хадид на модния подиум дойде месец след като майка ѝ, Йоланда Хадид, публикува снимки от болничния престой на дъщеря си. На някои от септемврийските кадри Бела е свързана с интравенозна система в болнично легло, а на други опитната ездачка притиска устата си от болка.

61-годишната Йоланда похвали дъщеря си, на която е поставена диагноза Лаймска болест през 2013 г., наричайки я „коравосърдечна“ . Тя написа: „Никой не бива да страда от нелечимо хронично заболяване. Възхищавам се на смелост и готовност да продължиш да се бориш за здраве, въпреки неуспешните протоколи и безбройните неуспехи, с които се сблъскваш.“

Embed from Getty Images

„Толкова се гордея с бореца, който си“, продължи звездата от „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“. „Не си сама, обещавам да те подкрепям на всяка крачка, независимо колко време ще отнеме това.“

Седмица след публикуването на тези снимки Бела беше забелязана да се разхожда из улиците на Париж.