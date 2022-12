Джена Ортега направи фурор в ролята на Уенздей Адамс

П родукцията "Уенздей" е замислена като нова версия на сагата за симпатично-зловещото семейство Адамс.

То се появява за първи път още в края на 30-те години на миналия век под формата на комикс, дело на Чарлз „Час” Адамс.

Между 1964 г. и 1966 г. комиксовите Адамс придобиха формата на герои от черно-бял телевизионен сериал в два сезона (общо 64 епизода по 30 минути).

През 1991 г. американецът Бари Зоненфелд изпрати семейство Адамс на големия екран в едноименен филм, който се превърна в истински хит и в който останаха паметни изпълненията на Анджелика Хюстън и Кристина Ричи в ролите на Мортиша и Уенздей Адамс.

While we're all talking about #Wednesday, let's not forget the timeless campiness of Anjelica Huston's Morticia Addams https://t.co/IUltpQvKX0 — Logo 🏳️‍🌈 (@LogoTV) December 7, 2022

Последваха три десетилетия затишие по темата, до появата на сериала „Уенздей”.

Сериалът се превърна в най-гледаната англоезична серийна продукция в Netflix за първата седмица след пускането му в платформата. През този период той беше гледан общо 341,2 милиона часа, което е равносилно на гледане от 50 милиона домакинства.

Предишният рекордьор по този показател беше четвъртият сезон на „Странни неща” (335,1 милиона часа за първата седмица след пускането му в платформата ).

След още две седмици сериалът би могъл да счупи изцяло рекордите за най-голяма гледаемост в часове за един месец в Netflix.

Сегашният рекордьор по този показател е четвъртият сезон на „Странни неща” (гледан общо 1,35 милиарда часа през първия месец от завъртането му в Netflix, а на второ място е „Дамър-Чудовището: Историята на Джефри Дамър” (856,2 милиона часа през първия месец).

„Уенздей” получи и доста ласкави критики от специализирани издания и от анализатори на телевизионни продукции. Но в какво се корени този голям успех?

На първо място историята на семейство Адамс не е същата като тази от предходните продукции, това не е просто пореден кавър на стар и успешен хит.

Фокусът в сериала е изместен от цялото семейство Адамс към един от членовете му – дъщерята Уенздей, което позволява свободни вариации по една позната тема.

В сериала Уенздей Адамс е момиче със смущаващо проницателен поглед, което не се усмихва, което има необикновени заложби и проникновени видения.

Тя е изобретателна, бунтарка, борбена, открояваща се от масата, неконформистка, черната овца или странната птица в очите на мнозина.

Кристина Ричи, Джена Ортега и Катрин-Зита Джоунс

Уенздей има необичайно чувство за хумор, следва докрай набелязания план, има завидно чувство за справедливост, което ѝ помага в разследването на престъпление и разкриването на семейни тайни.

Чарът на Уенздей се допълва и от това, че в сериала тя предпочита старомодно изглеждащите дрехи, заинтересована е от пишещата машина, от свиренето на виолончело, от писането на романи и от отглеждането на пчели.

Всичко това я отличава още повече от съвременните младежи, прекалено погълнати от псевдоживота в Instagram и Tik Tok, привлечени от модерната музика и превърнали се в роби на модните тенденции.

Към всичко това се добавя и фактът, че Уенздей Адамс, такава каквато е на екрана, не се интересува от мнението на околните и когато привлича вниманието на другите, то е, за да покаже, че й е все едно дали другите я възприемат като странна или смешна.

Така изграден, персонажът допада много на Тим Бъртън, режисирал първите четири епизода на сериала и по принцип почитател на аутсайдерите като главни герои.

FASCINATING!



Tim Burton's WEDNESDAY Addams pic.twitter.com/2AFD5UyND9 — Hollywood Horror Museum (@horrormuseum) December 7, 2022

Този персонаж обаче би бил поредният антиконформист на големия екран, който след време ще се слее в дълга поредица антиконформисти, ако в ролята на Уенздей не се бе превъплътила младата американска актриса Джена Ортега.

И то до такава степен, че сега е немислимо да се спомене името Уенздей Адамс, без човек веднага да не го асоциира с 20-годишната красавица.

Джена Ортега е родена в долината Коачела в американския щат Калифорния.

Тя е четвъртото от общо шест деца в семейството на медицинска сестра и предприемач от средната класа.

Майка й Натали е медицинска сестра, която е и много активна в социалните мрежи и е от мексикано-пуерторикански произход, а баща й Едуард е от мексикански произход.

В семейството се е говорело едновременно и на английски, и на испански език.

Във филмови роли Джена започва да се снима преди около 10 години.

Най-запомнящите й превъплъщения досега са в ролята на младата Джейн в сериала „Девицата Джейн”, в изобретателната Харли Диас – дете в многодетно семейство - в сериала „Аз съм по средата”, и в ролята на оцелялата от масова стрелба ученичка Вейда в тийн драмата „Болезнени последици”.

Участието й в хорърите „Х” и „Писък 5” превръщат Джена и в кралица на сценичните писъци.

Тя печели наградата „Имахен” – връчвана на успешни в киното и телевизията представители на латинообщността в САЩ - за ролята си в „Аз съм по средата”, както и филмовата наградата на Ем Ти Ви за най-страховито изпълнение в „Писък 5”.

Но истински пробив за нея е именно ролята на Уенздей Адамс. За броени дни Джена Ортега се превърна в едно от най-търсените имена в търсачките на "Гугъл" и на социалните мрежи. Тя спечели и 10 милиона нови последователи в „Инстаграм”.

Някои от култовите сцени с участието на Джена в сериала „Уенздей” бяха пуснати с рекламна цел още преди той да се завърти за масовите потребители и веднага се превърнаха в истински хит.

Такива са сцената, в която Уенздей участва в дуел по фехтовка в училището си, или сцената, в която тя свири на виолончело.

Но най-голям хит безспорно е сцената, в която Уенздей танцува на училищно парти.

Облечена с черна рокля в стил на романтичен готик, със старомодна прическа и с изпепеляващ мрачен поглед, Джена в ролята на Уенздей танцува под звуците на парчето от 80-те години на миналия век „Goo Goo Muck” на пънк рок бандата „Дъ Крампс”.

Танцът й, подобно на цялата същност на Уенздей, няма нищо обичайно , а е последователност от бързо сменящи се странни, но и завладяващи движения, които приковават вниманието на всички.

В интервюта Джена разказва, че сама е измислила хореографията за сцената, повлияна от предходните превъплъщения в Уенздей Адамс.

Особено това на Лиза Лоринг, изиграла ролята в сериала от 60-те години на миналия век.

А шоуто, което прави Джена с този танц се превърна в истинска мания и за броени дни в социалните мрежи се появиха негови имитации.

Dancing is one of my favorite things to do. Along with gravedigging, conducting autopsies, and glaring uncomfortably. pic.twitter.com/q5sHhp82Rr — Wednesday Addams (@wednesdayaddams) November 25, 2022

За сцената Джена разказа неотдавна, че я е снимала, докато е имала симптоми на COVID-19 .

Чувствала се е много отпаднала, с болки в цялото тяло, все едно, че я е прегазила кола.

Гърлото я е драскало все едно, че в него вършеел гоблин.

А снимките на сцената са протекли, докато екипът е чакал резултатите от теста й. Джена казва, че е можела да танцува и още по-добре в тази сцена и дори поискала тя да бъде заснета отново, но това не се случило.

След като излезли резултатите от теста, Джена се изолирала.

Но разкритията, направени от нея, породиха и полемика защо човек със симптоми е продължавал да работи на снимачната площадка и не е ли това безотговорно поведение от страна на снимачния екип и на самата актриса.

А и не говори ли това за степента, до която актьорите са експлоатирани във филмовата индустрия и от тях се иска да бързат и да спазват срокове, дори когато са болни.

Но всяка полемика, основателна или не, е още по-голяма реклама за един филм и прочутата сцена от сериала продължава да се гледа. А тези дни тя породи и ново предизвикателство в „ТикТок”.

В началото на предизвикателството сцената с танца се завъртя в популярната сред младежите социална мрежа, но с друго озвучаване – хита на Лейди Гага „Bloody Mary”.

Последваха имитации на сцената именно под звуците на погрешната песен.

Това пък допринесе и за повишаване на рейтинга на парчето на Лейди Гага и се превърна и в неочаквана реклама за нея, а също и в повод за размяна на шеги между нея и Джена Ортега, като Лейди Гага покани Ортега или по-точно Уенздей Адамс у дома си, тъй като я намирала за приятна компания.

А накрая самата Лейди Гага не издържа на изкушението и се впусна в „ТикТок” в имитация на танца на Уенздей Адамс.

Сега създателите на филма, очаровани от успеха му, дължащ се до голяма степен на Джена Ортега, планират втори сезон.

Сценаристите признават, че имат дори материал за още няколко сезона, като имат намерение да задълбочат анализа си на персонажа на Уенздей, а също и да разгледат отношенията между госпожица Адамс и нейната майка, между нея и приятелката й Инид, както и отношенията й с онези, които са влюбени в нея.

Анализатори са убедени, че сериалът би могъл да спечели номинации дори за „Златен глобус” или "Еми", в това число и за най-добра роля за Джена Ортега. Тя дори би могла да спечели отличието.

Your favourite snarky goth is the entire 2022 moment, but if you've been reluctant to watch Tim Burton's Wednesday for fear of disappointment, we're here to tell you that it's absolutely worth the hype 🖤 https://t.co/ne9ENrBZBm — Zoella (@Zoella) December 9, 2022

Подобна награда би била истински трамплин за нея.

Тези дни Джена призна, че като „латина”, както тя се охарактеризира, тоест като потомък на родители с латиноамерикански корени, който има отличителните физически черти на тази общност, е трудно да получава роли. Често пъти режисьори са я намирали физически неподходяща за даден персонаж.

След превъплъщението в Уенздей този проблем вероятно ще се разреши и никой няма да посмее да отхвърли кандидатурата на Джена за роля само заради вида й на „латина”.

Очаква се персонажът на Уенздей да е трамплин и за южноафриканката Джени Аюми.

Какво общо има тя със сериала на Netflix ли?

Джени Аюми е дубльорката на Джена Ортега във филма.

Тя е родена в Южна Африка, в германо-японско семейство, и започва кариерата си на дубльорка именно в родината си.

За честта да дублира Джена Ортега тя казва, че това е мечта, превърнала се в реалност и допълва, че в действителност Джена е можела да се справи много добре със сложните сцени и без дубльорка.