Любопитно

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Диетите за дълъг живот често залагат на растителното хранене, но изследване в Китай свързва консумацията на месо с по-висока продължителност на живота

26 януари 2026, 06:34
Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години
Източник: iStock

Д иетите за дълъг живот често залагат на растителното хранене, но ново изследване свързва консумацията на месо с по-висока продължителност на живота, особено при възрастни хора с поднормено тегло.

Пионери на дълголетието като Брайън Джонсън стигат до крайности в стремежа към безсмъртие, но за онези, които се надяват да достигнат 100 години с по-малко усилия, промените в храненето обикновено са първата стъпка. Растителният режим често се препоръчва, но новите данни от Китай показват, че повечето столетници там консумират месо, което може да е особено полезно за хората с ниско телесно тегло.

Месото е богат източник на определени аминокиселини, които влияят върху сигнална молекула, наречена mTOR, участваща в процесите на стареене. Множество проучвания сочат, че ограничаването или изключването на месото може да подпомогне дълголетието и да намали риска от сърдечни заболявания.

От друга страна, растителните диети се свързват с по-висока честота на фрактури и недохранване. Подобни проблеми са особено сериозни при възрастните хора, които обикновено имат по-слаби кости и се възстановяват по-трудно след хирургични интервенции, посочва Кайюе Уан от Университета „Фудан“ в Шанхай. За да изяснят връзката между храненето и дълголетието, Уан и колегите ѝ анализират данни от централизирана китайска здравна база за хора над 65 години.

Изследователите разглеждат профилите на 5203 участници, които през 1998 г. са били на поне 80 години и не са страдали от сърдечносъдови заболявания, диабет или рак. Около 80% от тях заявяват, че консумират месо, докато останалите следват предимно растителен режим с зеленчуци и зърнени храни, като понякога включват и животински продукти без месо.

Какво се случва с тялото ни, когато спрем да ядем месо
5 снимки
отслабване
холестерол
стомах корем
кожа грижа за кожата момиче жена огледало

Наблюденията показват, че хората, които ядат месо, по-често достигат 100-годишна възраст в сравнение с вегетарианци, пескатарианци и вегани. Този резултат обаче е статистически значим само при отчитане на телесното тегло. Сред вегетарианците с индекс на телесна маса под 18,5 през 1998 г. 24% достигат 100 години, докато при хората с поднормено тегло, които консумират месо, делът е близо 30%, като вероятността се увеличава допълнително при ежедневна консумация. Подобна тенденция не се наблюдава при участници с по-високо тегло.

Диета, богата на месо, се свързва с риск от затлъстяване, но научни данни подкрепят ролята на животинските протеини за изграждането на по-здрави мускули и кости, което може да бъде особено полезно за хората с поднормено тегло, отбелязва Уан.

Консумацията на зеленчуци остава изключително важна, като изследването установява и по-висока продължителност на живота сред участниците, които съобщават, че приемат зеленчуци ежедневно, независимо от количеството.

„Възрастните хора могат да се сблъскват със специфични хранителни предизвикателства. Нашето изследване показва, че хранителните препоръки за най-възрастните трябва да подчертават баланса и хранителната адекватност, а не стриктното избягване на животински храни, особено при възрастни с поднормено тегло“, казва Уан.

Резултатите може да не са приложими за други части на света с различни хранителни навици. Въпреки това „основните биологични механизми, свързани с храненето и стареенето, вероятно са универсални“, допълва тя.

Джеймс Уебстър от Оксфордския университет подчертава, че изводите „не бива сами по себе си да променят начина, по който хората се хранят“. Предишни изследвания на неговия екип, които свързват вегетарианството с повишен риск от фрактура на тазобедрената става, са довели до предположения, че този режим е нездравословен, но Уебстър напомня, че редица научни публикации подчертават ползите от вегетарианската диета, особено за здравето.

Както вегетарианските, така и месните режими могат да бъдат здравословни или вредни в зависимост от хранителното си качество, отбелязва Уебстър. „Важно е да се разбере кои хранителни вещества са необходими за балансиран и здравословен начин на живот“, казва той, като включва прием на пълнозърнести храни, плодове и зеленчуци и ограничаване на солта, захарта и наситените мазнини.

„В крайна сметка са нужни още доказателства, за да можем с увереност да кажем коя диета е по-добра за по-дълъг живот, но е важно да гледаме на по-широката картина, когато мислим за хранителните модели“, заключава Уебстър. 

По темата

Източник: БГНЕС    
Дълголетие Месо Растително хранене Възрастни хора Поднормено тегло Китайско изследване Хранителни навици Здраве на костите mTOR сигнал Балансирано хранене
Последвайте ни
Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

pariteni.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 9 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 9 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 11 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 4 минути

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Свят Преди 11 минути

Тройната трагедия породи дебати в Италия за недостатъчната превенция срещу насилието над жени, извършвано в домашна среда

Израел търси последния си заложник в Газа

Израел търси последния си заложник в Газа

Свят Преди 1 час

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет

<p>Леден капан: Спират търсенето на моряк, паднал от танкер&nbsp;в Северно море</p>

Прекратиха издирването на изчезнал моряк в Северно море

Свят Преди 1 час

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Любопитно Преди 1 час

Норвежката тренировка 4×4 традиционно се използва от спортисти

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Любопитно Преди 1 час

Според радиокарбоновата датировка Ръкописът на Войнич датира от 15-и век и съдържа около 38 000 думи, написани с неразшифровани и до днес знаци

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Протест на превозвачи блокира границата между България и Северна Македония в понеделник

Свят Преди 9 часа

Граничните пунктове, на които ще бъде блокирано преминаването на товарни превозни средства, са „Деве баир“, „Делчево“ и „Ново село“ (на границата с България), „Дойран“, „Богородица“ и „Меджитлия“ (на границата с Гърция), „Кяфасан“ и „Блато“ (на границата с Албания) и „Блаце“ (на границата с Косово)

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

„Кралици на бисквитките“: Меган Маркъл се завръща към скаутските си години на фестивала „Сънданс“

Любопитно Преди 10 часа

Меган Маркъл и принц Хари се появиха на „Сънданс“ за премиерата на документалния филм „Кралици на бисквитките“, където Меган разкри любимата си бисквитка от скаутските години и говори за силата, порастването и лидерството на момичетата

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Зеленски: Кучето на Лукашенко има повече права от народа на Беларус

Свят Преди 10 часа

Той добави, че Беларус е имал възможност да промени това, визирайки мирните протести през 2020 година

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

България Преди 10 часа

Антон Бранков положи клетва като съветник едва преди няколко дни

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

България Преди 12 часа

Загиналите са пътували в лек автомобил с бургаска регистрация

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Зимна буря парализира САЩ: Над 800 000 без електричество, 10 000 полета отменени

Свят Преди 12 часа

Наричайки бурите „исторически“, президентът Доналд Тръмп одобри обявяване на извънредно положение на федерално ниво в няколко щата

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Зеленски: Документът за гаранции за сигурност от САЩ е готов, Русия избягва мир

Свят Преди 13 часа

Документът е 100% готов и чакаме нашите партньори да потвърдят датата и мястото, където ще го подпишем“, каза Зеленски на пресконференция във Вилнюс по време на посещението си в столицата на Литва

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

Тежка катастрофа затвори пътя Русе-Червена вода: Шестима, включително деца, са в болница

България Преди 13 часа

Сигнал за инцидента е подаден около 17:00 часа

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

Автобус от България изгоря на ГКПП "Капъкуле", няма пострадали

България Преди 13 часа

Автобусът пътувал за турския град Измир

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

НАП наложила глоби за над 360 000 лв. за спекула с еврото

България Преди 14 часа

От началото на годината в НАП са постъпили и над 2000 сигнала от граждани

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми хапе лапите си

dogsandcats.bg

Глухи ли са белите котки със сини очи?

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 26 януари, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 26–1 февруари

Edna.bg

Най-успешният африкански клуб пожела нападател на Левски

Gong.bg

Australian Open ще има нов шампион! Пегула детронира Кийс още на 1/8-финалите

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката (СНИМКИ)

Nova.bg