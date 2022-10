Изкуство, дигитални технологии и игри с огъня

Р азвитието на технологиите прави изкуството все по-достъпно за хората. Те обаче още обичат да си играят с огъня. През последните две години дигитални изложби, представящи изкуството на Густав Климт, Винсент ван Гог, Клод Моне и други, буквално превзеха публичните пространства. Вече не е задължително човек да организира пътуване и да купи билет, за да види „Водните лилии“ на Клод Моне.

Ценителят на изкуството може да се разходи върху самите лилии и дори да послуша лекция на няколко езика.

Световните музеи предлагат виртуални разходки из залите си – за тези, които не желаят да излизат от дома си. Пандемията даде нов тласък на връзката между изкуството и технологиите. Макар да е факт едва от няколко години, дигиталното присъствие на изкуството вече е безусловно и институционално.

Супа срещу "Слънчогледите"

Най-масовото навлизане на изкуството в градското пространство и в човешкото ежедневие явно не отнема от „аурата“ на физическите картини на големите майстори. Платна, оценени на десетки и стотици милиони долари, част от световноизвестни колекции, продължават да се възприемат като символ на властта.

В рамките на няколко дни климатични активисти хвърлиха доматена супа върху „Слънчогледите“ на Винсент ван Гог, картофено пюре върху „Купи сено“ на Клод Моне, и торта върху главата на восъчния Чарлз Трети в легендарния музей на восъчните фигури на Мадам Тюсо.

През май тази година „Мона Лиза“ на Леонардо да Винчи, намираща се в Лувъра, също беше вандализирана със сладкиш.

