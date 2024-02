Изгубените технологии на неандерталците: Сложно лепило за направа на инструменти

П реди повече от 40 000 години неандерталците са използвали сложно лепило, състоящо се от няколко компонента, за да изработват каменни инструменти с дръжки, съобщава ДПА.

Откритията се появяват като част от проучване на парчета от неандерталското находище Мустие в района на Дордон във Франция. То е ръководено от двама германски експерти - Патрик Шмит от Университета в Тюбинген и Ева Дуткевич от Музея за праистория и ранна история към Националните музеи в Берлин. Проучването им е публикувано в списание „Сайънс Адвансис“.

