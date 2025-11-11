Проучване: Извънземни сонди може да се крият в нашата Слънчева система

П рез 1949 г. известният математик и физик Джон фон Нойман изнася серия от речи в Университета на Илинойс, където въвежда концепцията за „универсален конструктор“.

Теорията е допълнително детайлизирана в книгата от 1966 г. „Теория на самовъзпроизвеждащите се автомати“ – сборник с трудове на фон Нойман, съставен и допълнен от колега след смъртта му.

В следващите години учените, ангажирани с Търсенето на извънземен разум (SETI), обмислят как напредналите цивилизации биха могли да разчитат на самовъзпроизвеждащи се сонди, за да изследват галактиката.

Както показват много теоретични изследвания, самовъзпроизвеждащите се сонди (освободени от една единствена планета) биха могли да се разпространят и да изследват цялата галактика в рамките на няколко еона.

Според ново изследване на професор Алекс Елъри от университета Карлтън, тези сонди може би вече са посетили Слънчевата система, а някои от тях биха могли да работят тук в момента.

Както той препоръчва в скорошна статия, бъдещите SETI проучвания трябва да търсят издайническите техносигнатури, които тези сонди биха произвели.

Алекс Елъри е професор по инженерство в Центъра за изследвания на самовъзпроизвеждането (CESER) и в катедрата по машинно и аерокосмическо инженерство в университета Карлтън.

В миналото Елъри е изследвал концепцията за сондите на фон Нойман и техния потенциал като жизнеспособен метод за междузвездни изследвания от напреднали цивилизации, както и последиците от това за SETI.

В тази последна статия той преразглежда обосновката за подобни сонди, техните последици за парадокса на Ферми и как изискванията за ресурси биха повлияли на поведението им, създавайки различими техносигнатури в процеса.

Като изследовател в CESER, Елъри е добре запознат с концепцията за сондите на фон Нойман и технологичните иновации, които ще бъдат използвани за създаването им.

В предишно проучване Елъри е описал подробно как 3D печатът, самовъзпроизвеждането и роботиката ще позволят на хората да изградят сонди на фон Нойман по-рано от очакваното.

Той също така проведе подробно проучване за това как човешките инженери биха могли да поставят ограничения върху броя пъти, в които всяка сонда може да се възпроизведе, като по този начин гарантира, че те не полудяват (според хипотезата на Берсеркер).

В тези и други статии Елъри също така твърди, че търсенето на сонди на фон Нойман и техносигнатурите, които те биха произвели, е фокус, който изследователите на SETI трябва да приоритизират, а не традиционната практика за търсене на признаци на радиопредавания в нощното небе.

Той посочва, че тези търсения трябва да разглеждат Слънчевата система като добра отправна точка, което е в съответствие с подобни препоръки, направени от професор Грегъри Л. Матлоф в неговата статия „Сонди фон Нойман: рационално задвижване, време за междузвезден трансфер“.

Както той каза пред Universe Today по време на публикуването на вестника:

"Слънчевата система е огромна и предимно неизследвана, а сондите може да са много малки. Възможно е да има сонди навсякъде: в кратери на Луната или дебнещи в Астероидния пояс и пояса на Кайпер. Само в пояса на Кайпер има 100 милиона обекта, а ние сме изследвали само два, единият от които е с много аномална форма".

По подобен начин Елъри обмисля как изследователите на SETI и бъдещите изследователи биха могли да търсят доказателства за извънземни сонди чрез целенасочено търсене. Първата стъпка, твърди той, е да се обмисли обосновката за изпращането на самовъзпроизвеждащи се сонди.

Мотивации

Както той посочва в своята статия, най-очевидната причина един вид да се занимава с междузвездни изследвания е оцеляването.

Това може да бъде мотивирано от желание за живот след фазата на главната последователност на своята звезда, заплахата от унищожение от ръцете на по-напреднала цивилизация или страх, че технологичният напредък в крайна сметка ще застраши съществуването на нейните създатели.

Както Елъри каза пред Universe Today по имейл, във всички случаи самовъзпроизвеждащите се сонди предлагат най-ефективното и правдоподобно средство за осигуряване на оцеляването на напреднала цивилизация:

"Извънземните сонди биха били водени от оцеляването на локалната им среда, било то живот на звездите от главната последователност, тектонична активност и т.н., плюс военно разузнаване за оценка на заплахите и съюзите.

Въпреки че много от нас са мотивирани [от желанието] за знания (вид от които е военното разузнаване), науката сама по себе си не е кой знае какъв двигател. Нито пък инстинктът за изследване - обикновено алчността или бягството стоят в основата на изследванията. Колумб искал да намери път към богатствата на Китай, но Америка му пречела".

Нещо повече, той продължава, като демонстрира, че подобни сонди не биха били възпрепятствани от същите ограничения като биологичните организми.

Това важи за задвижването, тъй като усъвършенстваните сонди биха могли да издържат на ускорение над 9,8 м² ( силата на земната гравитация) и не биха изисквали екзотични методи за задвижване.

Освен това, междузвездните сонди няма да се нуждаят от провизии, биорегенеративни системи за поддържане на живота, нито ще се тревожат за изхвърляне на отпадъци. Всички необходими материали биха могли да бъдат събрани по пътя.

Това би включвало извличане на ресурси от звездни системи (като астероидни пояси и/или по-малки скалисто-метални тела) или от обекти, намиращи се в междузвездната среда, включително астероиди, комети и планети-избягали.

Това желание за проучване и оценка на заплахите, съчетано с нуждата от ресурси, би довело до предвидимо поведение, което би могло да помогне за насочване на търсенето на междузвездни сонди.

Here's where we should look first.https://t.co/N0r6GM5CTO — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 6, 2025

Дейности

От въпроса за мотивациите, Елъри заключава, че дейностите на междузвездните самовъзпроизвеждащи се сонди биха следвали основен модел, който може да бъде разделен на шест вероятни стъпки.

Първо, те биха се насочили към повсеместните астероиди и луни в специфична система заради техните леснодостъпни суровини, които са необходими за универсално строителство.

Второ, от тези материали те биха изградили геодезически сонди, за да изследват екстраслънчевата система за ресурси и животоспасяващи среди изчерпателно.

Трето, те биха избрали и осигурили богати на ресурси места, за да установят бази за операции по самовъзпроизвеждане.

Четвърто, те биха започнали да възпроизвеждат повече свои копия, включително геодезически сонди и стражи.

Петата стъпка ще се състои от дългосрочно и детайлно изследване на екстраслънчевата система, използвайки същите тези сонди.

Шестата и последна стъпка ще позволи на сондите да изпълнят специфични инструкции за задачата, които биха могли да включват изграждането на цилиндри на О'Нийл за бъдещи заселници, като (надяваме се) няма да навлизат в потенциално обитаеми планети.

Друга възможна задача, и то силно противоречива, би била засяването на планети с прости или по-сложни организми (известна още като насочена панспермия). Въз основа на това разпределение на дейностите, самовъзпроизвеждащите се сонди биха създали техносигнатури, които бъдещи изследвания биха могли да търсят.

Възможни подписи

Освен завръщането на Луната до края на това десетилетие и изпращането на екипажни изследователски мисии до Марс през следващото, съществуват множество планове за комерсиализация на ниската околоземна орбита (LEO), цислунарното пространство и отвъд нея.

Надяваме се, че тези усилия ще улеснят „Голямата миграция“ в космоса, евентуално водеща до заселване на други тела и „Острови в Космоса“ (като например цилиндъра на О'Нийл и Станфорд Тории).

Както обясни Елъри, за да може човешкото изследване на Слънчевата система да се консолидира в търговска индустриализация, трябва да знаем откъде да намерим ресурсите, необходими за осъществяването на този преход.

Първо, Елъри разглежда астероидните ресурси, които вероятно са толкова изобилни в екстраслънчевите слънчеви системи, колкото и в нашата собствена. Освен принципа на Коперник, който гласи, че Земята и нашата Слънчева система са типични за нормата, има и значителни доказателства в подкрепа на тази идея.

Това включва изследвания на предслънчеви междупланетни прахови частици, за които е наблюдавано, че съдържат метални нитриди, карбиди, оксиди, силикати и желязо-никелови сплави – градивните елементи на планетите, планетозималите и астероидите.

Освен това, екстраслънчевите планетозимали, наблюдавани да се събират върху бели джуджета в радиус от 650 светлинни години (200 парсека) от Земята, са съставени предимно от кислород, магнезий, силиций и желязо, с по-малки концентрации на летливи вещества като въглерод, сяра и азот – подобно на астероидите и луните в нашата Слънчева система.

В допълнение към астероидите, самовъзпроизвеждащите се сонди вероятно биха били привлечени от Луната и подобни скалисти тела поради състава им (силициев диоксид, никел-желязо и други метали), което отчасти се дължи на удари на астероиди, случили се в продължение на няколко милиарда години.

В крайна сметка Елъри заключи, че астероидната обработка би била трудна за разграничаване от естествените процеси и че Луната би била идеална база за самовъзпроизвеждащи се сонди, където да се съсредоточат производствените им операции.

Освен това, той предполага, че ядрените реактори вероятно биха захранвали тези операции, тъй като те са високоефективен източник на енергия, който осигурява практически неограничена енергийна плътност. Това може да включва модели Magnox, вид газово охлаждан реактор, който използва природен уран, графит и въглероден диоксид като топлообменник.

Той заключи, че те биха могли да бъдат построени с помощта на лунни ресурси и че реакторите биха оставили изотопни съотношения на торий-232, неодиний-144 и/или барий-137.

„Освен това предполагаме, че при предварителна икономическа търговия с ресурси, самовъзпроизвеждаща се сонда може да е оставила артефакти, заровени с астероидни ресурси на Луната“, пише той.

„Такива дарове биха били откриваеми и достъпни само след като бъде достигнат праг на технологична сложност.“ Всичко това прави Луната идеалното място за започване на търсене на евентуални индикации за свързани техносигнатури.

Тези търсения биха могли да се възползват от плановете на НАСА и други космически агенции за създаване на „устойчива програма за лунно проучване и развитие“. Както той обобщи:

"Мисля, че на Луната ще има измерими техносигнатури - необичайни съотношения на изотопи на повърхността на уран или торий и подземни магнитни аномалии. Ако започнем да заселваме Луната, ще търсим ресурси за оползотворяване, по-специално никел, кобалт и волфрам, които се доставят от астероиди до лунните недра.

Мисля, че ако сме били посетени, сред тези астероидни метали може да е скрит дар в замяна на добива на нашите ресурси. Дарът би могъл да бъде универсална конструкторска машина, която би била от непосредствена и бъдеща полза за всяка цивилизация, заселваща слънчевата си система преди междузвездните приключения".

В близко бъдеще се прогнозира, че човешкото изследване на Слънчевата система ще отстъпи място на търговско развитие и установяване на постоянни аванпостове в космоса, както и на други планети и небесни тела.

Преди да установим опорни точки отвъд Земята и ниската околоземна орбита (LEO), може би трябва да обмислим проучване на нещо повече от просто ресурси и строителни площадки. Специализирано търсене на техносигнатури би могло да разкрие нещо далеч по-голямо, като например доказателства, че човечеството не е само във Вселената.

По подобен начин Слънчевата система е до голяма степен пренебрегвана, когато става въпрос за SETI усилията като цяло и в частност за търсене на техносигнатури.