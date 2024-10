Изгубен град е открит в дъждовната гора на Амазонка

А рхеолози са открили изгубен колониален град в дъждовната гора на Амазонка, който датира от XVIII век.

Според Едуардо Невес, директор на Музея по археология и етнография към Университета на Сао Пауло, който е ръководител на изследователския екип, португалското селище се е появявало на някои карти, но точното му местоположение е било неизвестно.

„То е било изоставено, гората го е превзела и каменните блокове са били премахнати... Успяхме да определим разположението на улиците на този град, което също беше очарователно откритие“, казва Невес, както съобщава бразилската информационна служба Metrópoles.

Колонизацията на територията на днешна Бразилия започва през 1500 г., когато изследователят Педро Алварес Кабрал заявява земите за Португалия. През следващите три века Португалия установява колониална администрация, която експлоатира природните ресурси на Бразилия, особено захарта, златото и кафето, с труда на роби - предимно транспортирани от Африка.

Колонията се превръща в основен икономически актив за Португалия, но в началото на XIX в., под ръководството на принц Дом Педро I, Бразилия обявява своята независимост, слагайки край на над 300-годишното колониално управление.

Откриването на колониалния град в Амазонка беше оповестено на събитие, организирано от Музея на Амазонка в Манаус, като част от проекта Amazônia Revelada.

Целта на проекта е да се идентифицират археологически обекти в различни части на Амазонка, като се съчетаят най-съвременните технологии с традиционните познания на горските народи.

„Искаме да регистрираме тези археологически обекти, за да ги превърнем в част от нашето наследство и да създадем допълнителен слой на защита за тези територии“, казва Невес, един от координаторите на проекта, в съобщение за пресата от Бразилския социално-екологичен институт, който подкрепя проекта.

Проектът ще включва две допълващи се стратегии. Първата е проучване на тропическите гори с помощта на технологията LIDAR, за да се идентифицират археологически обекти, скрити от растителността.

LIDAR е метод за дистанционно наблюдение, който включва използването на лазерни импулси, изстрелвани към земята, за генериране на 3D модели на даден пейзаж. Този метод може да картографира топографията на земята, като същевременно разкрива скрити изкуствени елементи, които обикновено не се виждат.

