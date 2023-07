"Джулай Морнинг" - любимата традиция на няколко поколения

Д жулай Морнинг е традиция, която се спазва от години и у нас и събира стотици фенове на преживяването предимно по морето, но и в плананита. Тя, разбира се, има своите корени и сега ще се спрем на някои интересни моменти от нея.

Джулай морнинг има дълга история, която започва през 1986 година. Името на фестивала идва от заглавието на песента "July Morning" на британската рок група Uriah Heep, която е символна и често се изпълнява на живо всяка година точно на изгрева на 1-ви юли. Този момент е най-вълнуващият и емблематичен.

Един от основните аспекти на Джулай морнинг е приятелската и свободолюбива атмосфера, която присъства през цялото време на различни места по морето. Хората се събират на плажа, където прекарват нощта, посрещайки изгрева и слушайки музиката. Тази традиция е дълбоко вкоренена в сърцата на феновете на Джулай морнинг и има символично значение като начало на новият ден и нов живот.

море изгрев Източник: Рафие Шерифова

Ето и няколко интересни факта за Джулай Морнинг:

1. Българският Джулай

Традицията "Джулай Морнинг" е свързана с хипи движението от 60-те години, а България е единствената страна, в която празнуването на Джулай е запазено и до днес.

2. Джулаят като символ на промените

"Джулай Морнинг" възниква във Варна през 1986 г. като протест срещу комунистическата власт, който се изразява в символиката на вечната песен на "Юрая хийп". Посрещането на изгрева се възприема като едно ново и по-добро начало за бъдещето на първоначалните участници. След падането на комунистическия режим в страната движението продължава да съществува, но липсата на първоизточника за протест променя с времето основната идея на първото хипи движение в България.

3. "Джулай ивнинг" (July Evening) във Варвара

След падането на комунистическия режим младите хора променят смисъла на посрещането на първото юлско слънце и се отдалечават от хипарската идея или „старите хипари”. Именно основателите на движението решават да започнат да празнуват „ивнинга”, като се събират в черноморското село Варвара на 30 юни.

4. Джулай морнинг в планината

С годините традицията на "Джулай Морнинг" придобива все по-голяма популярност сред младите хора, които честват знаменитото утро най-вече на брега на Черно море. В някои населени места хората се събират и по поречията на реки и големи водни басейни.

5. Look At Yourself, 1971

Песента July Morning е третата поредна от албума на „Юрая хийп“ от 1971 г., Look At Yourself.