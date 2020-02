Учени откриха доказателства за изчезнал човешки вид

И зследователи са намерили доказателства за съществуването на неизвестна досега архаична популация.

Тя се е разделила преди около милион години от родословието, което е довело до съвременните хора, и не е свързана нито с неандерталските и Денисовите хора, чиято ДНК носят при съвременните хора.

Ново изследване, проведено от двама генетици от Калифорнийския университет в Лос Анджелис, е открило доказателства за изчезнал клон на човечеството.

Генетиците Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман са открили части от ДНК от така наречената "призрачна архаична популация", криеща се в геномите на някои живи популации в Западна Африка като Йоруба от Нигерия и Менде на Сиера Леоне.

Изследването, публикувано в списанието Science Advances, се базира на сравнение на генетичното разнообразие при живите Homo Sapiens, неандерталците и Денисовите хора, за да се проследи как са възникнали нови варианти на генотип във всеки клон на човечеството.

