Италия въвежда нови правила за плажовете

М ечтаната римска ваканция може да се окаже по-скоро кошмар за всички, които посещават Италия през следващите няколко дни. Очаква се толкова голям брой туристи да се насочат към популярните дестинации в страната по време и след големия празник, че се въвеждат специални мерки, за да се държат туристите под контрол.

Министерството на туризма на Италия съобщава, че 13 милиона италианци ще пътуват в страната около 15 август, когато страната празнува заедно Ферагосто - древен празник, въведен за първи път от основателя на Римската империя Август, за да даде почивка на работниците, и католическия празник Успение Богородично, както и дните след това.

Ако към тях се прибавят и милионите туристи, които посещават страната, това е рецепта за хаос, лошо поведение и нещастни случаи, които редовно попадат в заглавията на вестниците в Италия и по света.

Ето защо на много места се въвеждат нови правила и технологии, за да се опитат да овладеят хаоса.

Like in my native California, everyone in Italy is supposed to have beach access--everywhere. A new protest movement is happening there to stop Italians from being forced to pay fees to visit their some of their most popular beaches. Right on 🇮🇹🌊🌊https://t.co/0pa6EqiqvA