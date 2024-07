Истинската история за бягството на Били Хейс от турски затвор

В историята има много дръзки бягства от затвори, но малко от тях са по-известни от бягството на Били Хейс от затвор в Турция. Историята на Били Хейс е популяризирана от известния днес роман "Среднощен експрес" и последвалата го едноименна филмова адаптация от 1978 г., която става известна в цял свят.

Но каква е истинската история на дръзкото бягство на Били? Истинският живот на Били е по-странен от измислицата - от ранните му години до ареста, присъдата, бягството и евентуалното завръщане в САЩ.

Ранен живот

Били Хейс е роден в Ню Йорк през 1947 г. Израства в семейство от средната класа и в по-голямата си част води нормален живот. Учи в университета "Маркет" в Милуоки, Уисконсин, и бързо развива страстта си към пътуванията и приключенията.

Тази жажда за пътешествия го кара да пътува до Турция - решение, което ще създаде поредица от събития, драматично променили живота му.

Арест през 1970 г.

Били е на 23 години, когато е арестуван на летище "Ататюрк" в Истанбул. Хващат го с два килограма хашиш, прикрепени към тялото му, докато се опитва да се качи на самолет за вкъщи. През октомври 1970 г. турските власти са в състояние на повишена готовност и търсят бомби заради неотдавнашните терористични атаки срещу пътнически полети.

Арестът на Били поставя началото на петгодишен престой в различни турски затвори, който изкарва живота му извън контрол. Той става един от многото американски граждани, които излежават присъди в чужди затвори за наркотици.

Произнасяне на присъди

Наказанието за контрабанда на наркотици в Турция е сурово. Първоначално Били Хейс е осъден на четири години и два месеца. Той изтърпява това време в затвора Сагмалчалар в Истанбул, преди да бъде преместен в психиатричната болница Bakırköy.

След това този срок е удължен на доживотен затвор, точно когато присъдата му е към края си. Той е преместен в затвора İmralı на остров в средата на Мраморно море. Там той получава психически срив, след като вече е преживял години на ужасни условия в затвора. Въпреки че бъдещето на Били изглеждало мрачно, този развой на събитията предизвикал в него ново чувство на устойчивост и той започнал да крои планове за бягство.

