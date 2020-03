Истинската история на фалшивите новини

П рез последните няколко години темата за фалшивите новини придоби голяма популярност. Често на подобни информации се гледа с насмешка, но понякога те могат да се превърнат в опасно оръжие в ръцете на политически групи, преследващи свои цели или искащи да създадат определени настроения в обществото. В наши дни, благодарение на интернет, фалшивите новини се разпространяват изключително лесно и бързо. Но те далеч не са явление, характерно единствено са 21 век и всъщност имат богата история.

On this day in 1743:



King George II personally led his troops at the Battle of Dettingen in 1743, becoming the last British monarch to lead his troops into battle. pic.twitter.com/iE25VJHZqa — British Monarchist League (@bmlsupporters) 27 юни 2019 г.

Лъжи за здравето на британския крал

В средата на 18 век във Великобритания набира сила политическо движение, известно като якобитизъм (неговата цел е да се реставрира властта на династията на Стюартите). В тези смутни времена някои вестници започват да разпространяват фалшиви новини за здравословното състояние на британския крал Джордж II. По този начин те искат да всеят смут и да дестабилизират ситуацията в страната. Но това, всъщност, не е първият подобен случай в британската история. През 1693 г. Уилям Андертън разпространява два трактата, съдържащи подвеждаща информация за монархията и подстрекаващи хората да се вдигнат на бунт срещу краля. Планът му така и не успява. Андертън е задържан от властите и екзекутиран на 16 юни 1693 г.

August 25, 1835

The first Great Moon Hoax article is published in The New York Sun, announcing the discovery of life and civilization on the Moon. pic.twitter.com/qKge2lfFPX — TodayInHistory (@HistoryCalendar) 25 август 2019 г.

Живот на Луната

През август 1835 г. вестник „Ню Йорк Сън“ публикува серия от статии, в които се твърди, че е открит живот на Луната. Според изданието, откритието било направено от уважавания учен Джон Хершел (син на видния астроном Уилям Хершел). Той използвал специален телескоп, с който описал съществата, живеещи на естествения ни спътник. Сред тях се отличават рогата мечка и двукрак бобър, който носи малките си на ръце, подобно на хората. След като ръководството на „Ню Йорк Сън“ постигнало основната си цел – броят на абонатите на изданието се увеличил значително, през септември била публикувана кратка статия, в която вестникът признал, че невероятните „открития“ всъщност са пълна измислица.

Трагичната съдба на Марк Твен

Известният с чувството си за хумор американски писател Марк Твен се налага да опровергае няколко публикации, в които се твърди, че той умира в крайна бедност в Лондон. Това се случва през 1897 г. Пред „Ню Йорк Джърнъл“ Твен заявява, че не е сигурен дали е развеселен или раздразнен от въпросните статии. И добавя, че е напълно здрав и живее в хубава къща в Челси заедно със своето семейство. Според световноизвестния писател, в появилите се слухове все пак има капчица истина – неговият братовчед Джеймс Рос Клеменс се разболял тежко в Лондон, но след това се възстановил напълно.

OTD April 20, 1917, The Times publishes shady interview with worker at Kadaververwertungsanstalt or Corpse Factory, Brit propaganda and maybe inspiration for Soylent Green. pic.twitter.com/yZrdRt4KEl — SPIES&VESPERS (@SpiesVespers) 20 април 2019 г.

Фалшивите новини и Първата световна война

През пролетта на 1917 г., когато Първата световна война е в разгара си, престижните британски издания „Таймс“ и „Дейли Мейл“ публикували свидетелства на свои анонимни източници, които твърдели, че са посетили „фабрики за трупове“ в Германия. Там от телата на загиналите войници се извличал глицерин за производството на сапун и маргарин. Години по-късно станало ясно, че подобни заводи няма, а зад измамата стои британското военно разузнаване. То имало на разположение свои агенти и платени автори, които най-често се представяли за военни кореспонденти и имали за цел да злепоставят противниците на Великобритания.

Фалшивите новини за германските „фабрики за трупове“ са само малка част от стотиците подобни материали, публикувани по време на Първата световна война. Германската пропагандна машина не оставала по-назад. През 1914 г. тя произвела серия от фалшиви новини, в които се твърдяло, че френският президент е убит, а парламентът в Париж е гласувал против участието на страната във военния конфликт.

Войната на световете

Фалшивата новина за извънземно нападение срещу нашата планета е може би най-известната масова заблуда в историята. На 30 октомври 1938 г. по радиото била излъчена адаптация на романа „Война на световете“ на Хърбърт Уелс. Първите две трети от историята били представени под формата на извънредни съобщения, което ужасило хиляди слушатели в САЩ, повярвали, че е започнала атака на извънземни от Марс. Още преди края на предаването много лекари, войници и моряци изявили готовност да се включат в борбата с марсианците. Полицейските управления из цялата страна били затрупани от сигнали, свързани с мнимото нашествие, а редица вестници започнали да подготвят извънредни броеве, посветени на сензационната новина.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитно съдържание от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.