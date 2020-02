4 популярни заблуди за Втората световна война

В тората световна война е един от най-мрачните епизоди в човешката история. Кървавият конфликт отнема живота на над 70 млн. души (според някои проучвания, жертвите всъщност са около 85 млн.), като голяма част от тях са цивилни. Мащабът на разрушенията е катастрофален. Последиците от войната се усещат и до днес, а някои събития, случили се по време на конфликта, продължават да са обект на разпалени дебати. В следващите редове ще можете да се запознаете с няколко популярни заблуди, свързани с Втората световна война.

Нацистите са били близо до създаването на атомна бомба

Според този популярен мит, нацистките учени са били на ръба да разкрият тайните на деленето на атома и ако са имали още малко време, Адолф Хитлер е щял да се сдобие с атомна бомба. Това всъщност не е така. След края на Втората световна война става ясно, че Германия изобщо не е била близо до това да се превърне в ядрена сила. Според някои експерти, дори и войната да беше продължила още 10 години, нацистите едва ли са щели да осъществят реален напредък.

Сред най-изтъкнатите учени, участвали в програмата за създаването на германска атомна бомба, е носителят на Нобелова награда за физика и един от основоположниците на квантовата механика Вернер Хайзенберг. Но дори и той не е имал ясна представа как деленето на атома може да се превърне в оръжие. Нацистите правят последния си ядрен тест през пролетта на 1945 г. Те, обаче, така и не успяват да постигнат самоподдържаща се верижна реакция, което е ключова стъпка по пътя към създаването на атомна бомба (такава верижна реакция е осъществена още през 1942 г. в рамките на американския проект „Манхатън“).

