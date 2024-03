Четирима астронавти се върнаха на Земята след 6-месечен престой в орбита

Ч етирима астронавти от четири различни държави се върнаха на Земята след шестмесечен престой в орбита, съобщиха световните осведомителни агенции.

Астронавтите, участвали в мисия на Международната косическа станция (МКС), пътуваха с капсула на американската компания "СпейсЕкс".

