Има ли български корени Цеца Величкович

Е дна сръбска легенда, обичана навсякъде по Балканите, разпали още повече конфликта между България и Северна Македония. И нейното име е Светлана Ражнатович, по-известно като Цеца Величкович.

По време на концерта на звездата в спортната зала “Гемиджи” във Велес, Северна Македония, 52-годишната икона направи нещо, за което дълго ще се говори - получи от фен от публиката българско знаме и се уви в него на сцената. А това, разбира се, разпали страстите на комшиите, с които и без това не сме в добри отношения от години насам. Очаквано цялата зала в един глас въстана срещу действията на Цеца. А певицата, неразбираща какво толкова е направила, бързо замени нашето знаме със северномакедонското. Разбира се, с помощ от приятел - Мики Секуловски, който й акомпанира по време на изявата, пише 24 часа.

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

“Един фен хвърли знаме по мен за сцената. Това е често срещано явление по време на мои концерти, защото за мен е огромна чест, когато някой ми подаде знамето си. И го взех. Увивам това знаме и изведнъж започват освирквания. Не знам за какво става въпрос. Виждам, че не е македонско, а българското. Не знаех, че двете държави не се харесват толкова много, и много съжалявам, ако съм наранила нечии чувства, защото това абсолютно не е било моето намерение. Дори не се занимавам с вътрешна политика, камо ли с междусъседска кой кого обича, кой кого не обича”, каза изпълнителката на златния хит “Кукавица” ден след скандала.

Иначе Цеца не за първи път пее в чужда държава, развяла българското знаме. Правила го е в родината си Сърбия, като за последно това се случи преди месеци по време на концерта ѝ в Ниш. Но никога, поне до миналата седмица, не си бе позволявала да направи това в Северна Македония.

Действията на Цеца обаче бързо обиколиха балканските медии. И всички те, една след друга опитаха да разгадаят деянието на сръбската легенда.

Според едни тя е напълно наясно с конфликта между родината ни и Северна Македония. А с направеното от нея във Велес иска още повече да задълбочи кризата в отношенията между двете страни. Появиха се и твърдения, които обаче циркулират само като теория на конспирациите, че е намесена дори и Русия. Както е известно, воюващата с Украйна държава е много близка със Сърбия. И по този начин цели да скара още повече България със Северна Македония.

Отново проблеми за Цеца Величкович

Според други пък виновници за т.нар. скандал са наши сънародници. В последните дни усилено върви слухът, че фенки от Пловдив са дали знамето на Цеца Величкович по време на изявата ѝ във Велес. Почитателките на легендата били на първия ред и са помолили охранителите да й го дадат. В знак на благодарност сръбската легенда се е загърнала с трибагреника ни. На него е бил изобразен ликът ѝ и пишело на сръбски: “Цеца, България те обича”, което още повече я е трогнало.

Водещият сръбски вестник “Курир” пък излезе с голямо заглавие, което със сигурност ще допринесе за засилване на полемиките между нас и комшиите.

“Цеца има български корени. Певицата побесня след скандала”, пише едно от най-популярните издания в Белград.

След това пък председателят на фондация “Македония” Виктор Стоянов засили още повече твърденията, че корените на Величкович наистина са от България.

“Светлана Ражнатович, родена Величкович, е от село Житораджа – селище, което до Освобождението е било част от Българската екзархия, в рамките на Нишката епархия. Това означава, че родният ѝ край, както и самият Велес, са били част от духовното и културното пространство на българската нация. В този контекст няма нищо скандално, че човек с такива корени вдига българския трибагреник – напротив, това е акт на признание към собствената история. Българското знаме е символ на култура, духовност и свобода – то не разделя, а обединява. Да не превръщаме гордостта в омраза. Истината не може да бъде скандал”, се казва в позицията на фондация “Македония”.

Сръбското издание “Мондо” пък обяви, че след скандала Цеца е “бясна като рис” след драмата с българското знаме.

Цеца е родена на 14 юни 1973 г. в Житораджа. Майка ѝ е учителка, а баща ѝ механик. Пее от 5-годишна, на 10 получава и първия си хонорар. Споделя, че на тази възраст родителите ѝ са разполагали с хонорарите ѝ, но нищо не ѝ е липсвало.

Дебютира на фестивала “Илиджа” през 1988 г., където печели наградата на публиката. Паралелно с музикалните си изяви Цеца учи във ветеринарномедицински техникум, специалност “Свинарство”.

Талантът на настоящата звезда е забелязан първо от акордеониста, композитор и аранжор Мирко Кордич. Той я вижда в заведение, където пее едва когато по-възрастните ѝ колежки ѝ позволят. Издава първия си албум - “Цветак зановетак”, през 1988 г. През 1990 г. албумите на Цеца са продадени в над 350 хил. бройки.

Един от най-големите хитове на сръбска звезда е “Кукавица”. А след като го изпълнява, славата ѝ вече е из целите Балкани. В началото на 90-те години прави песни за по-възрастната аудитория, така се появяват суперуспешните “Заборави”, “Београд” и “Иди док си млад”. През 1998 г. издава албума “Маскарада”, с който се превръща в най-популярната балканска звезда. Наричана е Богинята или Майка на Сърбия.

Величкович държи рекордите за трите най-големи концерта на Балканите през 2002 г. в Белград на “Мала Маракана”, с публика над 100 000 души, през 2006 на “Ушче” - концерт, който събира около 150 000 зрители, и пак на “Ушче” през 2013-а, когато сръбската звезда пее пред 170 000 фенове.

Но Цеца не е известна само с музиката си, а и с личния си живот, в който голяма следа оставя митичният Желко Ражнатович-Аркан - командирът на групировката “Тигрите”, който е обвиняван за редица военни престъпления в Хърватия и Босна и Херцеговина. Първият път, в който Величкович вижда бъдещия си съпруг, е на бензиностанция в Германия. Купува си брой на Playboy, в който има интервю с него. Тогава не разбира немски, но започва да разглежда снимките му с интерес. По-късно в интервюта признава, че моментално се запитала: “Какво ли е да си жена на такъв мъж?”.

Е, това се случва. През 1995 г. се жени за Аркан. Първоначално родителите на Цеца са против брака ѝ с Ражнатович. Сватбата е излъчена по сръбските телевизии със заглавието “Цеца и Аркан”, а сръбските медии я наричат “сръбска приказка”.

Любовта им е като от филмите - бурна и страстна. Кумува им страховитият Легия, който по-късно е обвинен в убийството на премиера Зоран Джинджич. За 800-те гости има огромно угощение. Само за сравнение - сватбената торта тежала 70 килограма. Разноските по пищната церемония, възлизащи на 100 000 марки, са платени от скандалния италиански бизнесмен Джовани ди Стефано като подарък за младоженците.

Дни след сватбата Цеца и Аркан заминават на сватбено пътешествие до Акапулко. След завръщането си купуват къща близо до стадион “Цървена звезда” в Белград.

Година по-късно се ражда синът им, който е кръстен на бащата на Аркан - Велко, а през 1998 г. и дъщеря им Анастасия.

Семейство Ражнатович купува футболен клуб “Обилич”. Тогава Аркан окончателно се оттегля от политиката и се отдава на бизнеса. По това време е смятан за най-богатия сърбин, притежаващ 500 млн. долара. Цеца пък става президент на футболния тим. Докато е с Аркан, за Величкович има съмнения, че е укривала членове на престъпния Земунски клан, има обвинения за присвояване на огромни суми от футболни трансфери и притежание на незаконно оръжие.

Любовта между Желко и Цеца трае 5 г. На 15 януари 2000 г. мъжът на легендарната певица е убит в хотел “Интерконтинентал” в Белград. В този ден Цеца също е била в хотела, като по това време се разхождала със сестра си из бутиците вътре.

След смъртта на любимия си решава да прекрати кариерата си за известно време.

“Част от мен умря в онзи ден. Винаги ще го обичам и само него, сигурна съм в това”, казва тогава Цеца при първото си интервю след убийството на Аркан.