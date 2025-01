И Оскарът отива при... Обявиха номинациите за ценната статуетка

О тправяме се към Лос Анджелис, където бяха обявени номинациите за 97-ите награди „Оскар“.

Първите номинации за най-добър актьор в поддържаща роля

В списъка с номинациите за най-добър актьор в поддържаща роля за тазгодишните Оскари не липсват актьорски таланти.

Ето кой е попаднал в списъка:

Кийрън Кълкин (Истинска болка)

Юра Борисов (Анора)

Гай Пиърс (Блуталистът)

Едуард Нортън (Напълно непознат)

Джереми Стронг (Стажантът)

Номинираните за грим и прически

Не само костюмите вдъхват живот на героите - прическата и гримът играят ключова роля, за да могат актьорите наистина да се превъплътят в ролите си.

Тазгодишните номинирани за грим и прически са:

Различен човек

Емилия Перес

Носферату

Субстанцията

Злосторница

Най-добър дизайн на костюми

Пищните визии не само украсяват подиума в нощта на Оскарите - те се появяват и на големия екран.Ето кои са номинираните за най-добър дизайн на костюми:

Пълна неизвестност (Ариана Филипс)

Конклав (Лизи Кристъл)

Гладиатор II (Джанти Йейтс и Дейвид Кросман)

Носферату (Линда Мюр)

Злосторница (Пол Тазевел)

И за най-добра оригинална музика...

През изминалата година имаше толкова много брилянтна музика във филмите, така че нека видим кои са номинираните за най-добра оригинална музика:

Бруталистът

Конклав

Емилия Перес

Злосторница

Дивият робот

Петима участват в късометражен филм на живо

Сто и осемдесет филма се класираха за тази категория, а това са тези, които ще имат шанс да спечелят в голямата вечер:

Ануджа

A Lien

Аз не съм робот

Последният рейнджър

Човекът, който не можеше да мълчи

Ето кой участва в надпреварата за най-добър адаптиран сценарий

Номинираните са:

Пълна неизвестност

Конклав

Емилия Перес

Момчетата от Никел

Sing Sing

Кой се е вмъкнал в списъка с номинации за най-добра актриса в поддържаща роля?

Изглежда, че категорията „Най-добра поддържаща женска роля“ е била пренаселена за попадане в списъка с номинации - ето кои са попаднали в него:

Моника Барбаро (Напълно непознат)

Ариана Гранде (Злосторница)

Фелисити Джоунс (Бруталистът)

Изабела Роселини (Конклав)

Зоуи Салданя (Емилия Перес)

Номинираните за „Оскар“ за най-добра музика (оригинална песен) са:

El Mal от "Емилия Перес"

Like A Bird от Sing Sing

Пътуването от The Six Triple Eight

Mi Camino от "Емилия Перес"

Never Too Late от Elton John: Never Too Late

Според информацията тазгодишната церемония няма да включва изпълнения на живо за най-добра оригинална песен, за разлика от предишни години. Обикновено номинираните в категорията ще изпълняват през цялата вечер.

Ред е на международното кино да блесне

Филми от 85 държави бяха разгледани, преди членовете на Академията да имат възможност да гласуват, за да изберат петимата кандидати за тазгодишните Оскари. Номинираните са:

Все още съм тук - Бразилия

Момичето с иглата - Дания

Емилия Перес - Франция

Семето на свещената смокиня - Германия

Flow - Латвия

Към номинациите за късометражен документален филм

Номинациите в категорията за късометражен документален филм. Петте избрани филма са:

Смърт по числа

Готов съм, надзирател

Инцидент

Инструменти на биещото сърце

Единственото момиче в оркестъра

Кой е в списъка за оригинален сценарий?

А ето и номинираните за оригинален сценарий:

Анора

Бруталистът

Истинска болка

5 септември

Субстанцията

Номинациите за документални филми са обявени

Членовете на Академията трябваше да изберат петимата номинирани в категорията за пълнометражен документален филм от списък със 169 кандидатури тази година. Ето кои са окончателните претенденти:

Дневници от черната кутия

Няма друга земя

Порцеланова война

Саундтрак към държавен преврат

Захарна тръстика

Кой участва в надпреварата за най-добър анимационен филм

Академията смята, че тези филми представляват най-добрата анимация, която Холивуд може да предложи. Тазгодишните номинации за най-добър анимационен филм са:

Flow

Отвътре навън 2

Мемоарите на един охлюв

Уолъс и Громит: Отмъщението най-много птици

Ето и номинираните за филмов монтаж

Номинираните тази година са:

Anora

Бруталистът

Конклав

Емилия Перес

Злосторница

Звукът заема централно място на наградите „Оскар"

Тези филми ще се класират в категорията „Звук“ тази година:

Пълна неизвестност

Дюн: Втора част

Емилия Перес

Злосторница

Дивият робот

Отвъд актьорското майсторство - кой участва в надпреварата за най-добри визуални ефекти

Кой не обича специалните ефекти, когато гледа филм? Изпълнителният комитет на Браншовата организация за визуални ефекти определи следния кратък списък за тази категория:

Пришълецът: Ромул

По-добър човек

Дюн: Втора част

Кралство на планетата на маймуните

Порочен

В списъка с номинациите за най-добра актриса е ...

При толкова много актьорски таланти, категорията за най-добра актриса ще бъде трудна на наградите тази година.

Ето кои са актрисите, които се надяват да се сдобият с „Оскар“:

Синтия Ериво (Злосторница)

Карла София Гаскон (Емилия Перес)

Мики Мадисън (Анора)

Деми Мур (Субстанцията)

Фернанда Торес (Още съм тук)

Списъкът с номинираните за най-добър актьор е представен

Миналата година Килиан Мърфи взе „Оскар“ за най-добър актьор за звездното си изпълнение в „Опенхаймер“ - кой може да тръгне по стъпките му тази година?

Ето списъка на кандидатите за „Оскар“ за най-добър актьор:

Ейдриън Броуди (Бруталистът)

Тимъти Шаламе (Напълно непознат)

Себастиан Стан (Стажантът)

Ралф Файнс (Конклав)

Колман Доминго (Sing Sing)

Кандидати, които за първи път участват в номинациите за режисура

Осветявайки вниманието на тези, които често стоят зад камерата, категорията за режисура често включва големи имена от света на киното и филмите.

Нека видим кои са попаднали в списъка с номинации за нея тази година:

Шон Бейкър за "Анора"

Брейди Корбет за "Бруталистът"

Джеймс Манголд за "Пълно неизвестно"

Жак Одиар за "Емилия Перес"

Корали Фаржо за "Субстанцията"

Тазгодишните номинации за най-добра кинематография

В тази категория се разглеждат най-добрите визуални ефекти и техническият талант зад сцените, които виждате на екрана. Номинираните тази година са:

Бруталистът

Дюн: Част 2

Емилия Перес

Мария

Носферату

Най-добър филм - кой е в списъка?

След ударната година на блокбъстъри, вече са известни десетте филма, които се борят за титлата най-добър филм на тазгодишните награди „Оскар“:

Анора

Бруталистът

Пълна неизвестност

Конклав

Дюн: Втора част

Емилия Перес

Все още съм тук

Nickel Boys

Субстанцията

Злосторница

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase