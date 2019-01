Черно-бялата драма "Рома" на режисьора Алфонсо Куарон - автобиографичен поглед към детските му години и историческата комедия "Фаворитката" получиха по 10 номинации за наградите "Оскар", предаде Асошиейтед прес.

Осем продукции попаднаха сред номинираните във водещата категория за най-добър филм на наградите "Оскар". Топ отличието ще си оспорват "Черната пантера", "Черен в клана" ("BlacKkKlansman"), "Бохемска рапсодия", "Фаворитката", "Зелената книга", "Рома", "Роди се звезда" и "Вице" ("Vice").

И „Оскар“-ът за най-добър филм отива при...

„Бохемска рапсодия“ – стандартен филм за изключителен човек

За главна мъжка роля ще се борят Крисчън Бейл за ролята си във филма „Вице”, Брадли Купар за „Роди се звезда”, Уилям Дефо за „Вратата на вечността”, Рами Малек за „Бохемска рапсодия”, Виго Мортенсен за ролята му в „Зелената книга”.

Лейди Гага и Брадли Купър Източник: ЕПА/БГНЕС

Номинираните за „Оскар” в категорията „Най-добра актриса“ са Глен Клоуз за „Съпругата“, Лейди Гага за „Роди се звезда“, Оливия Колман за "Фаворитката", Мелиса Маккарти за „Можете ли да ми простите“ и Ялица Апарисио за "Рома".

Ейми Адамс, Марина де Тевира, Реджина Кинг, Ема Стоун и Рейчъл Вайс са номинирани за "Оскар" в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля.

Ема Стоун Източник: Getty Images

Махершала Али, Сам Елиът, Адам Драйвър, Ричард Грант и Сам Рокуел са номинирани за награда "Оскар" в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля. Махершала Али е с номинация за ролята си в "Зелената книга", Сам Елиът - за "Роди се звезда", Адам Драйвър - за "Черен в клана" ("BlacKkKlansman"), Ричард Грант - за "Можете ли да ми простите?" и Сам Рокуел за "Вице" ("Vice").

BlacKkKlansman Източник: Международен разпространител: Focus Features

Номинациите за "Оскар" в категорията "Най-добър анимационен филм" са:

"Феноменалните 2" (Incredibles 2)

"Островът на кучетата" (Isle Of Dogs)

"Мирай" (Mirai)

"Ралф разбива интернета" (Ralph Breaks The Internet)

"Спайдърмен: В Спайди-вселената" (Spider-Man: Into The Spider-Verse)

Номинираните за "Оскар" в категорията "Най-добър режисьор" са:

Алфонсо Куарон за "Рома" (Roma)

Йоргос Лантимос за "Фаворитката" (The Favourite)

Адам МакКей за "Вице" (Vice)

Павел Павликовски за "Студена война" (Cold War)

Спайк Лий за „Черен в клана“ (BlacKkKlansman)

Номинациите в категорията "Оригинална музика" са:

„Черната пантера“ (Black Panther)

„Черен в клана“ (BlacKkKlansman)

If Beale Street Could Talk

„Островът на кучетата“ (Isle Of Dogs)

„Мери Попинз се завръща“ (Mary Poppins Returns)

Номинациите за "Оскар" в категорията "Оригинална песен" са:



“All The Stars” - „Черната пантера“ (Black Panther)

„Shallow“ – „Роди се звезда“ (A Star Is Born)

"I'll Fight" - "RBG"

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" - "The Ballad of Buster Scruggs"

"The Place Where Lost Things Go" - "Мери Попинз се завръща" (Mary Poppins Returns)

Номинираните за наградата за операторско майсторство са:

Лукас Жал (Cold War)

Роби Райън ("Фаворитката")

Калеб Дешанел (Never Look Away)

Алфонсо Куарон ("Рома")

Матю Либатик ("Роди се звезда")

За "Оскар" за оригинален сценарий ще се борят:

Дебора Дейвис и Тони Макнамара за "Фаворитката" (The Favourite)

Алфонсо Куарон за "Рома" (Roma)

Адам Маккей за "Вице" (Vice)

Ник Валелонга, Брайън Къри и Питър Фарели за "Зелената книга" (Green Book)

Пол Шрейдър за "First Reformed"

За наградата за чуждоезичен филм ще се борят:

Capernaum - Ливан

Cold War - Полша

Never Look Away - Германия

"Рома" - Мексико

Shoplifters - Япония

Източник: Getty Images/Guliver

Номинациите бяха обявени от Трейси Елис Рос и Кумаил Нанджиани в театър "Самюъл Голдуин" в Бевърли хилс.

Наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука ще бъдат раздадени за 91-ви път на церемония в театър "Долби" в Лос Анджелис на 24 февруари.

Комикът Кевин Харт беше обявен за водещ на церемонията за наградите "Оскар", но впоследствие се отказа, след като в социалните мрежи се появиха критики по негов адрес заради хомофобски изказвания в миналото. Досега киноакадемията не е оповестила друго име за домакин на наградното шоу.

Най-дългоочакваното и бляскаво събитие във филмовите среди – връчването на наградите "Оскар" за 2019, ще бъде предавано директно в ефира на KINO NOVA на 24 февруари 2019 година след полунощ. Филмовият канал ще излъчва церемонията ексклузивно за България през следващите 3 години.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.