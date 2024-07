Продължителността на живота може да бъде удължена до 150 години чрез стволови клетки

"Дано доживееш до 120 години" - това е традиционен еврейски поздрав за рожден ден. И досега само един човек в цялата история е официално регистриран, че е доживял тази възраст.

Но сега един лекар казва пред The Post, че пълноценният живот в добро здраве до 120 години ще бъде постижим - още от това десетилетие.

Д-р Ернст фон Шварц вярва, че бързият напредък в областта на стволовите клетки означава, че животът и дори работата далеч над сегашните очаквания са напълно по силите на човечеството и че 150 години ще бъдат нещо нормално до края на века.

Единственият недостатък е, че стволовите клетки няма да работят сами. Ако искате да се възползвате от тях, сега е моментът да започнете да се храните здравословно и да спортувате редовно.

И предупреждава, че за някои може да е твърде късно - 30-те години са времето, когато наистина трябва да промените живота си.

"Вярвам, че можем да създадем условия за удължаване на живота", казва фон Шварц пред The Post.

"Вероятно в рамките на няколко години хората ще могат да живеят до 120, 150 години, ако не и повече".

"И не само като приковани на легло, некомуникативни хора, а наистина като активни хора, които могат да участват в социалния и професионалния живот, както и да имат качество на живот. Защото това е целта."

Д-р Ернст фон Шварц е тройно сертифициран интернист, кардиолог и кардиолог по сърдечна трансплантация.

Единственият човек, за когото официално е признато, че е доживял до 120 години, е французойката Жана Калмент, която умира през 1997 г. на 122 години и 164 дни - и дори този рекорд е поставен под въпрос, като се разпространяват теории, че дъщерята на Калмент всъщност се е представяла за нея.

Но фон Шварц застава с цялата си тежест - в качеството си на специалист в медицинския център "Седарс Синай", Медицинското училище "Дейвид Гефен" в Калифорнийския университет и Института по сърдечни заболявания към болницата в Южна Калифорния - зад идеята, че е възможно да живееш здравословно 120 години.

Според него в медицината се извършва тиха революция.

