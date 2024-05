Петата болест: Симптоми, диагностика и лечение на парвовируса

П арвовирус В19 е вирус, който причинява често срещано детско заболяване, наричано още "пета болест" или "еритема инфектиозум".

Само преди няколко дни дете на 3 години и половина почина в Гърция заради тежката зараза. Националната организация за публично здраве подаде сигнал до медицинските асоциации в южната ни съседка за ръст на заразите с парвовирус сред децата в детските градини в Солун.

Но какво знаем за този смъртоносен вирус?

Симптоми:

Около 2 от 10 души, които се заразяват с този вирус, нямат симптоми.

Когато се появят симптоми на инфекция с парвовирус В19, те обикновено са леки и могат да включват следното:

- Треска

- Главоболие

- Кашлица

- Болки в гърлото

- Обриви

- Болки в ставите

Обриви

Дясната страна на лицето на това момче показва признаци на еритема инфектозум или болестта на Пети.

Най-честият обрив, свързан с инфекция с парвовирус В19, е червеният обрив по лицето, наричан още обрив на "ударената буза". Този обрив обикновено се появява няколко дни след първоначалните симптоми, изброени по-горе. Той е по-често срещан при деца, отколкото при възрастни.

