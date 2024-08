Хората могат да забременеят по странни начини, ето 4 от тях

О свен ако не сте пропуснали часовете по сексуално образование, вероятно имате поне основни познания за това как се правят бебета. За да се появи живот, яйцеклетката трябва да бъде оплодена от сперматозоид по време на точно определен период от менструалния цикъл, пише научният сайт Sciencealert.

Половият акт осигурява оптимални условия за възпроизвеждане. Но това не означава, че всяка бременност се случва по този начин.

Съществуват и примери за жени, които зачеват при изключително редки обстоятелства, които бихте очаквали да са невъзможни.

1. Чрез анален секс

Въпреки че случаите на бременност в резултат на анален секс са невероятно редки, те се случват. Но те са се случвали само при хора с репродуктивна аномалия, наречена клоакална малформация.

Тази аномалия се среща при едно на всеки 50 000 момичета и ще изисква коригираща операция, като дори и при нея има голяма вероятност да доведе до усложнения като бъбречна недостатъчност, инконтиненция, трудности при забременяване и по-голям риск от преждевременно раждане.

