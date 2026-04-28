Блясък в Ню Йорк: Джордж Клуни получи престижна награда, придружен от ослепителната Амал

Д жордж и Амал Клуни превърнаха официално събитие в бляскава среща само за двама! В понеделник, 27 април, двойката присъства на 51-вата гала церемония по връчването на наградите „Чаплин“. Събитието, състояло се в зала „Алис Тъли“ в Ню Йорк, бе организирано в чест на самия Клуни.

48-годишната Амал притегли всички обективи към себе си, залагайки на виолетова мини рокля в стил Balenciaga с ефектен пеплум. Тя съчета тоалета със златна чантичка и обувки на висок ток в същия нюанс. 64-годишният ѝ съпруг допълни визията ѝ, демонстрирайки класическа елегантност в черен смокинг.

Звездното семейство позира пред фотографите на червения килим, преди да влезе за официалната част. Наградата „Чаплин“ се присъжда за „значителен принос към филмовото изкуство“, според уебсайта на Линкълн Сентър. Отличието носи името на първия си лауреат – Чарли Чаплин, а всички средства от благотворителната вечер ще бъдат в подкрепа на мисията на организацията да популяризира киното като водеща форма на изкуство и да създава среда за развитие на филмовата култура.

В ексклузивно интервю за списание PEOPLE на червения килим, Джордж сподели, че вниманието около наградата е „лудост“ и го кара да се чувства „малко неудобно“, но същевременно е „забавно“.

„Не пиеш, не пиеш...“ – пошегува се той относно подготовката си за вечерта. „Но скоро ще трябва да започна.“ Докато правеше равносметка на кариерата си, звездата от „Джей Кели“ разказа и как 8-годишните му близнаци, Ела и Александър, възприемат неговите филми.

Джордж призна, че с годините му е станало „трудно“ да гледа старите си ленти, тъй като не може да се възприеме в по-младото си тяло. Той обаче е направил изключение за анимацията от 2009 г. „Фантастичният мистър Фокс“.

„Странно е. Като остарееш, е трудно да гледаш филми от младостта си, защото си мислиш: „Боже мой, това дори не прилича на мен“, сподели той пред PEOPLE. „Гледам „Фантастичният мистър Фокс“, защото имам 8-годишни деца. С него е по-лесно, защото на екрана не съм аз, а само гласът ми. Забавно е, защото децата бавно започват да разбират с какво всъщност се занимавам.“

По-рано тази година Джордж разкри, че най-накрая е показал на сина си Александър и своята версия на Батман. В интервю за списание W Клуни обясни, че е решил да пусне филма на момчето си, след като миналата година малкият избрал да се маскира именно като Черния рицар за Хелоуин.

„Хелоуин е голям празник у дома. Синът ми се облече като Батман, без дори да е гледал филма“, разказа актьорът за продукцията от 1997 г. „Батман и Робин“. „Винаги му повтарях: „Знаеш ли, че аз бях Батман?“, а той неизменно отговаряше: „Не“. Не знам дали осъзнаваше колко дълбоко ме засягаше това непризнаване. Преди няколко седмици най-накрая му го показах. Не е лента за възрастни, а за 8-годишни е чудесна, така че той го хареса.“