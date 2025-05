Официално: Дебора-Лий Фърнес и Хю Джакман се развеждат - залогът е 250 милиона долара

69-годишната австралийска актриса Дебора-Лий Фърнес официално подаде молба за развод с 56-годишния Хю Джакман след 27 години брак. Искът за разтрогване на брака е внесен в щата Ню Йорк, както първо съобщи Daily Mail.

Адвокатът на Фърнес, Елена Карабатос, е подала и съпътстващите документи, включително споразумение за здравно осигуряване, заповед за изплащане на медицинска издръжка на дете и удостоверение за развод. Единственото, което остава, е съдията да подпише решението.

Deborra-Lee Furness files for divorce from Hugh Jackman as $250 million fortune is up in air https://t.co/9ywIOzgcDZ pic.twitter.com/XeN84CJ9v3