Хю Джакман шокира феновете с драстична трансформация – вижте видеото

Х ю Джакман е известен с готовността си да променя външния си вид, когато ролята го изисква – и сега отново го доказва.

56-годишният актьор в момента снима предстоящия филм "Смъртта на Робин Худ" в Ирландия и се разделя с характерния си небрежен стил на "сребърна лисица".

Вижте как Хю документира трансформацията си за ролята във видеото, което сподели по-долу...

Освен това той публикува няколко снимки от зашеметяващите ирландски пейзажи, сред които слънчеви лъчи, пробиващи през короните на дърветата, спиращи дъха сини морета и просторни зелени ливади.

„В целия актьорски състав и екипа на "Смъртта на Робин Худ" има дълбочина, приятелство и дух“, написа Хю под публикацията си. "Благодаря ви за това невероятно изживяване. За мен е чест и привилегия. Благодаря ти, Ирландия! Твоята красота няма граници."

Феновете бяха впечатлени както от новата визия на актьора, така и от първите кадри от предстоящия му проект. Те не спестиха възторжените си коментари: „Изглеждаш невероятно! Нямам търпение да гледам този филм!“, „ДА! ЧАКАХ ВИДЕОТО С БРЪСНЕНЕТО НА МУСТАЦИТЕ!“, „Този мъж остарява като хубаво вино.“

Hugh Jackman Shaves Off Shockingly Long Mustache for 'The Death of Robin Hood': Watch the Transformation https://t.co/DkQxNZCIgv