Хю Джакман и Сътън Фостър дебютираха като двойка на червения килим

Х ю Джакман и Сътън Фостър направиха своя дебют на червения килим като двойка по време на премиерата на новия му филм „Song Sung Blue“ в неделя.

Двойката не спираше да се усмихва и да се смее, докато позираше за снимки по време на AFI Fest 2024, проведен в TCL Chinese Theater в Лос Анджелис.

Джакман, на 57 години, изглеждаше елегантно в класически черен костюм, бяла риза и черна сатенена вратовръзка.

Източник: Getty Images

Междувременно Фостър носеше черна сатенена рокля с дълбоко деколте. Тя допълни тоалета с черни обувки с остър връх и черен клъч.

Актрисата, която е печелила награда "Тони", на 50 години, беше със семпли къдрици и почти без грим за вечерта.

Техният дебют на червения килим идва година след като Page Six първи разкри, че двамата излизат и са „влюбени“, като същевременно пазят новата си връзка в строга тайна.

Двойката се среща за първи път, когато играха заедно в бродуейския мюзикъл „The Music Man“, който се играеше от декември 2021 до януари 2023 г.

През септември 2023 г. Джакман се раздели с жена си Дебора-Лий Фърнес след 27 години брак, докато се появиха слухове за извънбрачна връзка от негова страна.

Източник: Getty Images

Фостър последва примера му през октомври 2024 г., подавайки документи за развод с мъжа си Тед Грифин след десетгодишен брак.

През януари 2025 г. Джакман и Фостър бяха заснети за първи път заедно, а след това бяха фотографирани на срещи и романтични излети. Джакман също подкрепи Фостър в постановката ѝ „Once Upon a Mattress“ същия месец.

Източник: Getty Images

Скоро след това двамата потвърдиха връзката си, като бяха видени да се държат за ръце в Калифорния. Само седмица по-късно бяха забелязани да проявяват публично обич в паркинг на In-N-Out.

През май 2025 г. Фърнес подаде документи за развод с Джакман и получи „щедро издръжка като съпруга“.

Оттогава актрисата и Джакман демонстрират връзката си на публични места, включително романтични пътувания до Масачузетс и срещи в Ню Йорк.