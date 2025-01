Хю Джакман и Сътън Фостър потвърдиха връзката си

Х ю Джакман и Сътън Фостър сякаш обявиха връзката си за официална, когато бяха забелязани на вечеря в понеделник.

56-годишната звезда от „Х-Мен“ и 49-годишната ветеранка от Бродуей бяха забелязани да се държат за ръце и да се смеят по време на вечеря в Лос Анджелис, се вижда на снимки, получени от People.

Hugh Jackman and Sutton Foster Step Out Hand-in-Hand for Dinner Date in L.A. (Exclusive) https://t.co/Cc4Olnhc0g — People (@people) January 7, 2025

Излизането им се случва в същия ден, в който Джакман бе съобщил, че планира да излезе „публично“ с новата си „приятелка“ в близко бъдеще.

След 27 години брак: Хю Джакман и съпругата му Дебора Лий се разделиха

Появата на двойката последва съобщението на Хю и отчуждената му съпруга Дебора-Лий Фърнес от септември 2023 г., че се разделят след 27 години брак.

Hugh Jackman confirms romance with new girlfriend Sutton Foster 16 months after marriage split https://t.co/JX5xD4suOu — Metro (@MetroUK) January 7, 2025

На снимките Джакман изглежда небрежно в яке, което носи върху тънък сив пуловер и чифт дънкови панталони с черни маратонки.

Сътън заложи на по-елегантна визия с дълго кашмирено палто и тъмнозелена дълга рокля отдолу, която се спускаше елегантно и стигаше до глезените.

Докато Хю и Сътън вървят по тротоара, те се държат за ръце и периодично се обръщат, за да се погледнат в очите.

Бившите звезди изглежда се забавляваха страхотно, тъй като можеха да бъдат видени да се усмихват широко и да се смеят.

Представителите на Джакман и Фостър не коментираха веднага вечерното им излизане заедно.

Hugh Jackman and Sutton Foster confirm their romance as they hold hands on dinner date in Los Angeles https://t.co/jHIadVmAto pic.twitter.com/iEOuMZjZzp — Daily Mail Online (@MailOnline) January 7, 2025

Джакман не е единственият, който наскоро прекрати брака си, тъй като Фостър подаде молба за неоспорим развод със съпруга си Тед Грифин през октомври миналата година.

Тя беше омъжена за 53-годишния сценарист на „Оушън“ в продължение на 10 години.

През последните месеци Фостър и Джакман бяха засипани от слухове, че афера между двамата е провалила брака им.

