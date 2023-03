Хищник във водата: Затвориха плаж след нападение от голяма акула

П лаж в Западна Австралия беше временно затворен за посетители, след като голяма акула събори жена от водните ѝ ски, съобщи ДПА.

Около 5-метрова акула захапа водните ски на жена и я събори във водата на около 100 метра от брега, казаха местните власти.

The woman was 100 metres offshore when the shark bit into her surf ski, knocking her into the water. #9Newshttps://t.co/JYVX07O9Cv