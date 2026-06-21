За първи път в историята: Крал Чарлз III обявява колко данъци плаща

Б ританският крал Чарлз Трети ще информира обществеността за първи път следващия четвъртък колко данъци плаща като монарх, предаде Ройтерс. Бъкингамският дворец се стреми да бъде по-отговорен и прозрачен, заяви говорител на кралското семейство.

По закон Чарлз Трети не е задължен да плаща данък върху доходите, данък върху капиталовите печалби или данък върху наследството, което е получил от кралица Елизабет Втора. Той обаче доброволно се е съгласил да плаща данък върху доходите и данък върху капиталовите печалби, когато продава частни активи.

Данните относно данъците на краля ще бъдат оповестени в рамките на годишните кралски отчети, които ще бъдат публикувани в четвъртък.

Чарлз Трети има лични доходи от земя, частни имоти и инвестиции в допълнение към 132 милиона британски лири (близо 153 милиона евро), които е получил от правителството през данъчната 2025/26 година в подкрепа на кралските си задължения.

Говорител на Бъкингамския дворец заяви, че ходът има за цел да „насърчи по-широкото разбиране на нашата отчетност“.

Монархът е предоставил информация за своите данъчни плащания, когато е бил принц на Уелс, и възнамерява да продължи да прави това и през годините като крал, съобщи дворецът.

Комисията по публични сметки на британския парламент започна миналата година разследване на условията за ползване на жилищни имоти, предоставени на членове на кралското семейство.