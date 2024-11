Извършиха хиндуистки ритуал за благословия на имота, в който почина Матю Пери

С троителният предприемач Анита Верма-Лалиан, която е купила бившия дом на Матю Пери в Лос Анджелис, сподели подробности за церемонията по благославяне, проведена в имота.

Анита Верма-Лалиан, която е и филмов продуцент, публикува снимки и видеоклип в Instagram, като заяви, че тя и семейството ѝ планират да почетат „положителните аспекти от живота на предишния собственик, огромния му талант и цялата радост, която той е донесъл на толкова много хора“.

Тя също така заяви, че ще запази някои от характеристиките на дома- включително известното лого на Батман в басейна на имота, което остава.

Пери беше намерен мъртъв в къщата в района на Пасифик Палисейдс на 28 октомври 2023 г., на 54-годишна възраст. В публикацията си в Instagram Верма-Лалиан написа: „В момента, в който влязох в дома, абсолютно се влюбих в характеристиките, особено в гледката към Тихия океан. Знаехме, че това е „този“ и решихме веднага да напишем оферта за него.

„Самата аз като предприемач в областта на недвижимите имоти вярвам, че всеки имот има история, за която можем да знаем или не, и всеки дом носи енергията, която сегашният собственик внася в него.“

“Аз съм хиндуистка и е прието да се прави благословия и молитва всеки път, когато се купува нов дом. Имахме голям късмет, че нашият хиндуистки свещеник дойде в къщата, за да направи благословията.“ Решението за закупуване на имота няма нищо общо с Пери, „просто любовта ни към дома“, добавя Верма-Лалиан.

Тя каза, че семейството ще запази някои от елементите на дизайна, включително логото на Батман, и добави: „Това е парче от рая, което е изпълнено със светлина и е идеалният ваканционен дом за нас. Нямам търпение да създам нови спомени в него“.

Според американските медии имотът е продаден за 8,55 млн. долара в извънпазарна сделка. През живота си Пери открито разказваше за битката си със злоупотребата с наркотици и пристрастяването - и създаде център за мъже с подобни проблеми.

Установено е, че основната причина за смъртта му е кетамин - успокоително, което може да се използва като развлекателен наркотик, както и за лечение на депресия и обезболяване.

