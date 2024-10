Година след смъртта му: Майката на Матю Пери си спомни последния им разговор

С ъкрушената майка на Матю Пери си спомни за един от последните им разговори по повод първата годишнина от смъртта на звездата от „Приятели“, който почина от свръхдоза кетамин.

Сюзън Морисън разкри, че двамата са имали първия си сърдечен разговор от много време насам точно преди той да почине на 28 октомври 2023 г.

Matthew Perry’s mother, Suzanne Morrison and his stepfather and “Dateline” correspondent, Keith Morrison, speak out in an TODAY exclusive about the ongoing legal battle in connection with the actor's death.



Five people have been charged in connection with Matthew Perry’s… pic.twitter.com/efC6Bn7x2k — TODAY (@TODAYshow) October 28, 2024

Пери е бил запален колекционер на недвижими имоти и майка му разкри, че той ѝ е показал една от новите си къщи точно преди смъртта си, което е предизвикало откровен разговор.

„Той премина през един интересен период точно преди смъртта си, когато ми показа една от новите си къщи“, каза Сюзън в предаването Today на NBC.

Exclusive: A year after Matthew Perry’s death, his loved ones, including mother Suzanne Morrison and stepfather and “Dateline” correspondent Keith Morrison, spoke to @savannahguthrie about his final days, their grief and the foundation aimed at continuing his life’s work. pic.twitter.com/BGLT8CYVNX — TODAY (@TODAYshow) October 28, 2024

"Той се приближи до мен и ми каза: „Обичам те толкова много и съм толкова щастлив, че сега съм с теб“. Сякаш беше предчувствие или нещо подобно. „Тогава не се замислих, но колко време беше минало от подобен разговор? Минаха години.“

„Имаше неизбежност в това, което щеше да се случи по-нататък с него, и той го усещаше много силно,“ добави тя. „Но той каза, че вече не се страхува, и това ме разтревожи... Мисля, че това беше заради новото лекарство, което приемаше.“

Matthew Perry was 'very lonely,' his mother says https://t.co/sfkBItxDCt pic.twitter.com/sATNxv1OV1 — National Post (@nationalpost) October 28, 2024

Доведеният баща на Пери Кийт Морисън си спомни опустошителния момент, в който са получили новината, че Пери е починал.

Някой се обади на Сюзън и просто каза: „Матю е мъртъв“, разказа той пред Today.

Спомняйки си най-големия страх на всеки родител, Сюзън каза, че обадилият се ѝ казал: „Матю е мъртъв. Синът ти е мъртъв“.

Сюзън добави, че е знаела, че синът ѝ е бил „много самотен в душата си“.

Кийт Морисън заяви, че вярва, че Пери е бил трезвен по време на смъртта си.

Родителите на Пери заявиха, че приветства арестите на хората, за които се твърди, че са снабдили Пери с кетамин, който го е убил.

„Това, на което се надявам, е, че хората, които са се впуснали в бизнеса да снабдяват хората с наркотици, които ще ги убият, сега са предупредени“, каза Кийт. „Няма значение какви са професионалните ти качества, ти ще паднеш.“

Обвинения са повдигнати на лекарите Салвадор Пласенсия и Марк Чавес, предполагаемите дилъри на наркотици Джасвин „Кетаминовата кралица“ Санга и Ерик Флеминг, както и на помощника на Пери Кенет Ивамаса.

Семейството на Пери създаде фондация „Матю Пери“ - благотворителна организация, която има за цел да подпомага други хора, страдащи от пристрастяване, само няколко дни след смъртта му.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase