Матю Пери: Една година от смъртта на звездата от „Приятели“

М атю Пери, който играеше Чандлър Бинг в хитовия американски ситком „Приятели“, почина на 28 октомври миналата година от „острия ефект на кетамин“ на 54-годишна възраст.

Разследването разкри „широка подземна престъпна мрежа“ от хора, които „се възползвали“ от американския актьор, след като той отново изпаднал в зависимост през есента на миналата година.

Today marks one year since the talented Matthew Perry passed away. pic.twitter.com/7OfBn3yeeN